Jess Thorup gerät ins Grübeln

Plus Die Pleite gegen Bremen führt beim Trainer des FC Augsburg zu umfangreichen Denkprozessen. Was er gegen Dortmund ändern möchte und was er zum Europapokal sagt.

Von Johannes Graf

Beinahe eine Woche ist seit diesem Nachmittag vergangen. Reichlich Zeit also, das Geschehene zu verarbeiten und einzuordnen. Doch so richtig abgefunden hat sich Jess Thorup mit dem 0:3 gegen Werder Bremen weiterhin nicht. Zu einschneidend, zu enttäuschend wirkte die Niederlage auf den Trainer des FC Augsburg. In Einzelgesprächen, in kleineren und größeren Grüppchen machte sich der Däne an die Aufarbeitung. Ebenso sich selbst hat er hinterfragt. "Was habe ich gemacht? Was habe ich nicht gemacht?Was kann ich besser machen?" Thorup, 54, gelangte zur Schlussfolgerung, dass das Versagen des Einzelnen zum Versagen der gesamten Mannschaft geführt hatte. Dass nicht System und Taktik die Partie negativ beeinflussten, sondern vorwiegend die Einstellung auf dem Rasen. "Für mich waren es die mentalen Dinge, das Mindset, die Basics – Zweikämpfe, Laufbereitschaft und so weiter. Natürlich wollen wir auch gerne schönen Fußball spielen, aber wir müssen mit den Basics anfangen – und die waren nicht da."

Einmal mehr kämpft der FCA in der Fußball-Bundesliga mit dem Problem, wie er seine Spieler motivieren kann, sobald das vorrangige Ziel des Ligaverbleibs erreicht ist. Seit der Klassenerhalt praktisch geschafft ist, haben die Leistungen der Augsburger spürbar nachgelassen. Folge dessen waren vier Punkte in den vergangenen fünf Partien, darunter die drei Niederlagen gegen die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt (je 1:3) und jüngst Bremen.

