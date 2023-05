Neue Folge Viererkette: Sieg gegen Union, Klassenerhalt in Bochum?

Der FC Augsburg steht kurz vor dem Klassenerhalt – jetzt fehlt noch ein Punkt gegen Bochum. Rafal Gikiewicz scheint vor dem Absprung beim FCA zu stehen.

Was für ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt des FC Augsburg: Nach dem 1:0-Sieg gegen Union Berlin hat der Klub drei Spieltage vor Schluss auf einmal eine glänzende Ausgangsposition. Sechs Punkte beträgt der Abstand auf die Abstiegsplätze, bei noch neun zu vergebenden Punkten. Bedeutet konkret: Gewinnt der FCA am kommenden Wochenende beim VfL Bochum, ist der direkte Abstieg nicht mehr möglich und der VfB Stuttgart müsste schon sein Spiel bei Bayer Leverkusen gewinnen, um den FCA überhaupt noch theoretisch abfangen zu können.

Auch ein Unentschieden beim VfL würde bedeuten, dass Bochum Augsburg nur noch in der Theorie überholen kann – in diesem Fall läge der Abstand bei sechs Punkten, und der Revierklub hat mit -35 das deutlich schlechtere Torverhältnis als Augsburg, das bei -15 steht. Für FCA-Coach Enrico Maaßen ging die Vorbereitung auf das Spiel gegen Bochum schon direkt am Samstagabend los: "Das wird die Hölle dort, das wird richtig laut, das wird aggressiv und eklig", sagte er nach dem Sieg. Warum es wichtig ist, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen, warum Rafal Gikiewicz wohl nicht mehr ins Tor des FCA zurückkehren wird und welches besondere Jubiläum beim FCA ansteht – all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion zu hören. Diesmal mit Andrea Bogenreuther, Johannes Graf und Florian Eisele.

Vom Ersatzmann zum Matchwinner: Tomas Koubek wurde gegen Union zum Held des FC Augsburg. Foto: Daniel Löb, dpa

FCA-Held Tomas Koubek hatte nach dem Schlusspfiff Tränen in den Augen

Das Spiel gegen Union hatte seinen eindeutigen Helden – und der stand im Tor: Tomas Koubek feierte seinen ersten Sieg in dieser Saison, zugleich das erste Zu-Null-Spiel seit Dezember 2019. Der Tscheche war vor knapp vier Jahren für viel Geld aus Frankreich verpflichtet worden, verlor seinen Stammplatz aber noch in seiner ersten Saison und saß seither auf Tribüne oder Bank. Gegen den Hauptstadtklub zeigte er, dass er ein wichtiger Spieler für den Verein sein kann, hatte sogar Tränen in den Augen. Zugleich stellt sich mit jedem Spiel von Koubek auch die Frage nach der Zukunft der bisherigen Nummer eins, Rafal Gikiewicz. Der Pole, dessen Vertrag ausläuft, braucht 25 Ligaspiele, damit eine Klausel auf Vertragsverlängerung greift. Aktuell steht sein Konto bei 23 Partien – warum sehr wahrscheinlich kein Spiel dazukommt und die Zeit von Gikiewicz in Augsburg wohl zu Ende ist, gibt es in der aktuellen Folge zu hören.

