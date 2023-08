Radprofi Georg Zimmermann: "Ich bin jetzt FCA-Mitglied"

Plus Bei der Tour de France sorgte Radprofi Georg Zimmermann für Furore. Im Interview sagt er, wie er mit dem FC Augsburg und den Augsburger Panthern mitfiebert.

Hallo Herr Zimmermann, es gibt Fotos von Ihnen mit einem FCA-Radtrikot in der WWK-Arena. Wie kam denn das zustande?

Georg Zimmermann: Der FCA ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich Lust auf eine Fotosession hätte, auch weil sie ein eigenes Radtrikot in ihrer Kollektion haben. Ich habe Ja gesagt, bin jetzt FCA-Mitglied und habe noch eine eigene Führung durch das Stadion und den Kabinen bekommen. Das war eine coole Sache. Sie haben mir auch zu meiner Leistung bei der Tour gratuliert.