Alfred Finnbogason plagt sich mit Blessuren herum FC Augsburg

Der Isländer knickte im ersten Training um und verletzte sich am Sprunggelenk. Nun soll er langsam ans Mannschaftstraining herangeführt werden.

Von Johannes Graf

Am Montag gönnte Trainer Manuel Baum seiner Mannschaft einen trainingsfreien Tag. Den hatten sich die Profis des FC Augsburg verdient, vor allem am Samstag und Sonntag übten sie äußerst intensiv auf dem gepflegten Rasen des SV Längenfeld. Von kürzeren Einheiten, diese hatte Baum angekündigt, konnte bisher keine Rede sein. Im Ötztal bereitet sich der Fußball-Bundesligist auf die Pflichtspielsaison vor, die in knapp drei Wochen mit dem DFB-Pokalspiel in Steinbach beginnt.

Jene Profis, die bisher alle Einheiten in Österreich absolviert haben, durften die Beine hochlegen. Einige von ihnen spielten Golf, andere erholten sich im Wellnessbereich des luxuriösen Mannschaftshotels, andere legten eine zusätzliche Trainingseinheit auf dem Rasen ein.

Caiuby und Finnbogason absolvieren ein Fitnessprogramm um ihren Rückstand aufzuholen

Unter ihnen Caiuby, der seine verpassten Einheiten aus dem ersten Trainingslager nachholen muss, und Alfred Finnbogason. Sie drehten lockere Runden um den Platz und absolvierten ein Fitnessprogramm. Am Sonntag hatte Sportgeschäftsführer Stefan Reuter erklärt, Finnbogason plage sich mit mehreren kleinen Verletzungen, unter anderem war der Isländer, der die WM in Russland bestritten hat, im ersten Training umgeknickt und hatte sich eine Blessur am Sprunggelenk zugezogen. Nun scheint eine Rückkehr ins Mannschaftstraining näherzurücken.

Beim FCA hatten die Verantwortlichen gehofft, dass der Isländer seine Leidenszeit überstanden hat. In der vergangenen Saison fiel er wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung fast die komplette Rückrunde aus. Wie wichtig ein fitter Finnbogason für das Team ist, hatte er in der Hinrunde eindrucksvoll unter Beweis gestellt: In der ersten Saisonhälfte gelangen ihm elf Treffer. In der Rückrunde kam verletzungsbedingt nur noch ein weiteres Tor hinzu.

Am Freitag geht es für den FCA mit dem Flugzeug nach England

Ab Dienstagvormittag trainiert der FCA wieder auf dem Platz, am Freitag fliegt er dann von Innsbruck aus nach England. Dort bestreitet der Bundesligist sein vorletztes Testspiel. Gegner ist am Samstag der Premier-League-Teilnehmer Newcastle United.

