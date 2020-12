vor 39 Min.

DFB-Pokal-Aus gegen RB Leipzig: Das sagen FCA-Spieler dazu

Nach der Niederlage gegen RB Leipzig ist der Traum vom DFB-Pokal vorbei für den FC Augsburg. Was sagen Spieler und Trainer dazu? Die Stimmen zum Spiel

Noch vor dem Achtelfinale ist es vorbei: Der FC Augsburg verlor am Dienstagabend im DFB-Pokal mit 0:3 durchaus deutlich gegen RB Leipzig. FCA-Trainer Heiko Herrlich sagt, sein Team habe es nicht geschafft, gefährlich zu werden. Was sagen andere Spieler? Die Stimmen zum Spiel lesen Sie hier.

Stimmen zum Spiel FC Augsburg - RB Leipzig: Das sagen Gouweleeuw und Giekiwicz

FCA-Spieler Jeffrey Gouweleeuw: "Wenn du Leipzig solche Räume lässt wie wir in Halbzeit eins, ist es immer gefährlich gegen so eine Topmannschaft. Jetzt heißt es abschalten, regenerieren und dann im neuen Jahr voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren."

FCA-Spieler Rafał Gikiewicz: "Wir waren in den ersten 30 Minuten überhaupt nicht im Spiel, da hat Leipzig seine ganze Klasse gezeigt und es hätte auch schon 3:0 oder 4:0 stehen können. Aber auch wieder haben Qualität und haben es nach der Pause besser gemacht, weil wir dann in die Zweikämpfe gekommen sind, aber Leipzig hat in der zweiten Halbzeit dann eiskalt die Chancen genutzt, die sie vor der Pause liegen gelassen haben."

FCA verliert gegen RB Leipzig: Das sagt Trainer Heiko Herrlich dazu

FCA-Coach Heiko Herrlich: "Wir haben es nicht geschafft, in der ersten halben Stunde Zugriff zu bekommen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben dann erst mehr Mut bekommen, als wir umgestellt haben und ein bisschen höher standen. Das beste zur Halbzeit war, dass wir nur 0:1 hinten lagen.."

RB Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann: "Wir sind sehr glücklich, dass wir eine Runde weiter gekommen sind. Gerade die ersten 30 Minuten waren sehr stark mit vielen Torabschlüssen. In der zweiten Halbzeit hat Augsburg höher Druck gemacht und wir haben dadurch Probleme bekommen rauszuspielen. Das Spiel war deutlich offener, aber mit dem zweiten Tor war es dann leichter für uns die Partie erfolgreich zu Ende zu spielen." (AZ)

Lesen Sie dazu auch den Spielbericht: Leipziger Lehrstunde: RB siegt mit 3:0 beim FCA

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen