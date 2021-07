FCA muss zum Greifswalder FC, Bremer SV empfängt FC Bayern

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bekommen der FCA und der FC Bayern leichte Auftakthürden. Der Jubel in Greifswald ist derweil groß.

Jubel in Greifswald und Bremen. Der Regionalligist Greifswalder FC und der Oberligist Bremer SV haben am Sonntag ihre Wunschgegner in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals zugelost bekommen. Die Greifwalder müssen in der ersten Runde, die vom 6. bis 9. August gespielt wird, gegen den FC Augsburg ran. Die Bremer empfangen in rund fünf Wochen die Rekordsieger vom FC Bayern München.

DFB-Pokal-Auslosung: Bremer SV über das Bayern-Los: "Megageil"

Im Vereinsheim des Bremer SV wurde lautstark gejubelt, nachdem der frühere Bundesligaprofi und aktuelle ARD-Experte Thomas Broich die Bayern-Kugel gezogen hatte. "Es ist tatsächlich einfach geil", sagte Trainer Benjamin Eta in der ARD: "Megageil." Er freue sich besonders auf den neuen Bayern-Coach Julian Nagelsmann. "Das ist für mich der absolute Lieblingstrainer", sagte Eta.

Titelverteidiger Borussia Dortmund trifft auf Drittligist SV Wehen Wiesbaden, der unterlegene Finalist RB Leipzig auf Zweitligist SV Sandhausen.

DFB-Pokal, 1. Runde, 6. bis 9. August 2021: Diese Mannschaften treffen aufeinander

Eintracht Braunschweig - Hamburger SV

FC Ingolstadt 04 - Erzgebirge Aue

SV Meppen - Hertha BSC

SSV Ulm 1846 - 1. FC Nürnberg

Bremer SV - Bayern München

SC Weiche Flensburg 08 - Holstein Kiel

Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim

SV Babelsberg 03 - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach

Lok Leipzig - Bayer Leverkusen

SV Elversberg - FSV Mainz 05

SV Sandhausen - RB Leipzig

Sportfr. Lotte - Karlsruher SC

SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld

FC CZ Jena - 1. FC Köln

FC Villingen - FC Schalke 04

Würzburger Kickers - SC Freiburg

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund

Greifswalder FC - FC Augsburg

Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim

VfL Osnabrück - Werder Bremen

Eintracht Norderstedt - Hannover 96

Rot-Weiß Koblenz - Jahn Regensburg

Türkgücü München - 1. FC Union Berlin

Dynamo Dresden - SC Paderborn 07

VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf

Wuppertaler SV - VfL Bochum

Vertreter Berlin - VfB Stuttgart

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli

Preußen Münster - VfL Wolfsburg

TSV 1860 München - Darmstadt 98

DFB-Pokal: Weitere Termine im Überblick - 2. Runde, Viertelfinale, Halbfinale, Finale

2. Runde : 26. Oktober - 27. Oktober 2021

: 26. Oktober - 27. Oktober 2021 Achtelfinale : 18. Januar - 19. Januar 2022

: 18. Januar - 19. Januar 2022 Viertelfinale : 01. März - 02. März 2022

: 01. März - 02. März 2022 Halbfinale : 19. April - 20. April 2022

: 19. April - 20. April 2022 Finale: 21. Mai 2022 in Berlin

(AZ, dpa)