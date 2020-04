14:38 Uhr

Darum gibt FCA-Coach Heiko Herrlich seinen Spielern frei

Die Spieler des FC Augsburg sind bereits seit Samstag nicht mehr auf dem Trainingsplatz. Trainer Heiko Herrlich begründet die Maßnahme mit der ungewissen Situation.

Von Marco Scheinhof

Auf dem Trainingsgelände des FC Augsburg herrscht Ruhe. Schon seit Samstag. Heiko Herrlich, Trainer des Fußball-Bundesligisten, hat seiner Mannschaft frei gegeben. Aber nicht, ohne sie mit individuellen Trainingsplänen für das Training zu Hause zu versorgen. Am Donnerstag soll es mit dem Training auf dem Platz weitergehen. Auch dann weiterhin wie bisher in kleinen Gruppen und unter Beibehaltung aller Vorsichtsmaßnahmen, die während der Corona-Krise gelten.

Der kurzzeitige Verzicht auf das Training mit dem Ball ist der Belastungssteuerung geschuldet. Die vergangenen Wochen waren anstrengend. "Wir trainieren hart und intensiv, am Wochenende haben sie schon mal schwere Beine von der Trainingswoche", hatte Trainer Heiko Herrlich gesagt. Bis Mittwoch nun müssen sich die FCA-Akteure an ihre Pläne zu Hause halten, ähnlich wie zu Beginn der Corona-Krise.

Training beim FC Augsburg nicht mit Vorbereitung zu vergleichen

Das große Problem bei der Trainingssteuerung ist nach wie vor, dass niemand weiß, wann der Spielbetrieb in der Bundesliga wieder aufgenommen wird. Deshalb könne die aktuelle Phase auch nicht mit einer normalen Vorbereitung wie vor einer Runde verglichen werden, so Herrlich.

Am Donnerstag diskutiert Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Merkel hat aber bereits angekündigt, dass es vor dem 6. Mai keine weiteren Lockerungen geben solle. Auch die Bundesliga bliebe somit weiter im Ungewissen, wann die Liga wieder starten kann.

Wie würde der Spielplan aussehen?

Unklar ist auch nach wie vor, wie der Spielplan des FCA für einen Wiederbeginn aussehen würde. Am 9. Mai steht auf dem regulären Spielplan das Auswärtsspiel in Düsseldorf, am 16. Mai wären die Augsburger in der WWK-Arena gegen RB Leipzig gefordert. Sollten diese beiden Spiele wider Erwarten tatsächlich stattfinden können, wäre dies wohl der Auftakt für den weiteren Spielbetrieb.

Die ausgefallenen Partien könnten als Nachholspiele im Anschluss stattfinden. Also beginnend mit dem Heimspiel gegen Wolfsburg. Sollte der Wiederbeginn erst nach dem regulär geplanten Saisonende am 16. Mai möglich sein, könnte die Saison ab dem Wolfsburg-Spiel in der geplanten Reihenfolge zu Ende gebracht werden.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen