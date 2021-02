vor 16 Min.

Der FCA-Talk: Die Luft für Heiko Herrlich wird immer dünner

Das 0:2 gegen Wolfsburg ist die fünfte Niederlage aus den jüngsten sechs Spielen. Ob das Vertrauen der Verantwortlichen in den FCA-Trainer noch lange da ist?

Von Florian Eisele

Nächstes Spiel, nächste Niederlage: Mit 0:2 hat der FC Augsburg das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg verloren. Der Abwärtstrend setzt sich damit sowohl spielerisch als auch ergebnistechnisch fort.

FCA-Reporter Robert Götz, der das Spiel im Stadion erlebt hat, weist im FCA-Talk zwar auch auf die positiven Seiten hin: "Die ersten 35 Minuten war der FC Augsburg auf Augenhöhe, auch das Debüt von Neuverpflichtung László Bénes hat sich gut angelassen." Der Slowake habe gezeigt, dass er eine Verstärkung im zentralen Mittelfeld sein kann - auch wenn nach nur einer Woche Mannschaftstraining selbstredend noch vieles besser werden kann.

Nach dem 0:1-Rückstand sei von den positiven Ansätzen des FC Augsburg aber nichts mehr zu sehen gewesen - zur Enttäuschung von Götz: "Ich dachte, dass sie Wolfsburg in einen Fight verwickeln können, aber das war am Samstag nicht der Fall. Und das bereitet mir Sorge." Dass die Überzeugung da ist, wirklich etwas bewirken zu können - Götz hat nicht den Eindruck: "Die FCA-Spieler sind zusammen 120 Kilometer gelaufen. Das zeigt: Die Mannschaft ist fit. Aber sie ist nicht überzeugt von sich."

Eine Handschrift von FCA-Trainer Herrlich ist "nicht zu erkennen"

Einen richtigen Plan, wie man den Gegner bespielen könne, hat Götz nicht entdecken können - das wiederum sei die Aufgabe von Trainer Heiko Herrlich, für den die Luft nun immer dünner wird. Götz betont: "Herrlich muss jetzt liefern. Er ist elf Monate im Amt und seine Handschrift ist aus meiner Sicht noch nicht zu erkennen."

Spätestens wenn der Vorsprung auf den Relegationsplatz noch geringer werden sollte - derzeit beträgt er fünf Punkte - könnte es sehr unangenehm für den Trainer werden. Dass Geschäftsführer Stefan Reuter direkt nach Spielende ein Treuebekenntnis für den Coach abgab, kann sich schnell ändern, so Götz: "Bei der Entlassung von Herrlichs Vorgänger Martin Schmidt haben die FCA-Verantwortlichen gezeigt, dass sie vor harten Schritten nicht zurückschrecken. Die Mannschaften hinter dem FCA beginnen zu punkten, der Relegationsplatz ist ziemlich nahe."

Die Geduld des FC Augsburg mit Herrlich könnte schnell zu Ende sein

Dass Reuter noch hinter Herrlich steht, nimmt der FCA-Reporter dem Geschäftsführer sogar ab. "Beide kennen sich sehr lange, haben in Dortmund zusammen gespielt und Reuter hat Herrlich in Stresssituationen erlebt." Aber irgendwann sei dieser Vertrauensbonus erschöpft - und das könnte schnell der Fall sein, so Götz: "Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bringen."

