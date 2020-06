19:44 Uhr

England oder Bundesliga? Pokerspiel um FCA-Leihgabe Kevin Danso

Plus Southampton hat die Kaufoption für Kevin Danso nicht gezogen. Die Zukunft des Österreichers in Diensten des FC Augsburg, ist unklar. Interessenten gibt es genug.

Von Robert Götz

Es dürfte für den FC Augsburg keine so große Überraschung gewesen sein, dass der FC Southampton den Stichtag 31. Mai verstreichen ließ, ohne die Kaufoption für Kevin Danso zu ziehen. Sky hatte als Erster darüber berichtet, die Informationen unserer Redaktion bestätigen den Sachverhalt.

Elf Millionen Euro Ablösesumme soll der Bundesligist Anfang August ausgehandelt haben, als man den jungen Innenverteidiger an den englischen Premier-League-Klub für ein Jahr verlieh. Dem österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl (vormals RB Leipzig) waren die Dienste des damals 20-jährigen Landsmanns, Danso ist in Voitsberg geboren, am letzten Tag der Wechselfrist auch die Leihgebühr von vier Millionen Euro wert.

Zu viel Konkurrenz beim FCA: Deshalb ging Danso nach England

Dem FCA schien ein Coup gelungen zu sein. Corona gab es noch nicht, aufs Geld schaute man in der englischen Top-Liga nicht so genau. Zwar hatte man den damals 20-jährigen Innenverteidiger aus dem eigenen Nachwuchs mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet, doch so recht hatte man es ihm dann doch nicht zugetraut, in dieser Saison eine tragende Rolle in der eigenen Defensive zu spielen. Schon bevor Danso in Southampton unterschrieb, hatte man Reece Oxford und Marek Suchy fest verpflichtet und die Leihen von Tin Jedvaj ( Leverkusen) und Felix Uduokhai (Wolfsburg) in die Wege geleitet.

Danso rechnete sich nicht viele Chancen aus, neben Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw zu spielen und zog daraus die Konsequenzen. In Southampton lief zunächst alles nach Plan. Danso spielte zu Saisonbeginn des Öfteren. Anfang November wurde er beim 1:2 gegen Manchester City noch einmal eingewechselt. Es war sein sechster Einsatz und bisher sein letzter. Ob weitere dazukommen? Die Premier-League nimmt Mitte nächster Woche den Spielbetrieb wieder auf. Southampton tritt am Freitag beim Tabellenletzten Norwich an.

FCA-Leihgabe Danso: Rückehr nach Augsburg eher unwahrscheinlich

Stand heute würde der 21-jährige Danso also im Sommer zum FCA zurückkehren. Ob es dazu kommt, ist fraglich. Zwar wird Jedvaj wohl nach Leverkusen zurückkehren, doch zwei andere Transfers deuten darauf hin. So hat der FCA nach Angaben des VfL Wolfsburg die Kaufoption bei Uduokhai gezogen und für sieben Millionen Euro fest verpflichtet.

Auch der ablösefreie Wechsel von Tobias Strobl steht bevor, wie sein Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach verriet. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft aus, er hat die Borussia informiert, dass der zum FCA wechseln möchte. Der gebürtige Münchner kann im defensiven Mittelfeld und als Innenverteidiger eingesetzt werden. Der FCA selbst schweigt noch und ist über das Vorpreschen der beiden abgebenden Vereine nicht erfreut.

Zwei Bundesliga-Klubs sollen Interesse an einer Verpflichtung von Kevin Danso haben

Die Konkurrenz für Danso wird nicht weniger. Vielleicht stellt sich der junge österreichische Nationalspieler diesmal der Herausforderung. Genauso gut könnte es auch einen Verkauf oder eine weitere Leihe geben. Beim HSV steht er auf der Wunschliste weit oben, auch Werder, Köln und der VfB scheinen interessiert. Und auch ein Verbleib in Southampton scheint möglich. Allerdings nicht zu den ursprünglichen Konditionen. In Zeiten von Corona müssen selbst die reichen Engländer sparen. Das Pokerspiel um Danso hat begonnen.

