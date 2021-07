Auch Notlösung Strobl verletzt - dem FCA gehen die Innenverteidiger aus

Plus Im Dienstagtraining des FC Augsburg gibt es mehrere Schreckmomente. Während Tobias Strobl wegen einer Verletzung aufhören muss, hat ein anderer Spieler mehr Glück.

Stefan Reuter läuft gleich zum Bildschirm. Der Manager des FC Augsburg will sich die Szene noch einmal anschauen. Gut, dass alle Einheiten des Fußball-Bundesligisten aufgenommen werden. Reuter sieht auf dem Bildschirm, dass Tobias Strobl im Zweikampf einen Schlag auf den Knöchel bekommt. „Da ist einer drauf gefallen“, sagt Strobl, als er von zwei Kollegen gestützt den Platz verlässt. Sein linker Knöchel ist bandagiert. Das Sprunggelenk könnte betroffen sein, eine genau Diagnose ist erst möglich, wenn der 31-Jährige umfassend untersucht ist. Wirklich gut sah es nicht aus, als er vom Platz begleitet wurde.