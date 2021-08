FC Augsburg

06:33 Uhr

Diese Momente wird Daniel Brinkmann nie vergessen

Plus Mit dem FC Augsburg feierte der 35-Jährige den Aufstieg in die Bundesliga. Dass er immer wieder in die Hammerschmiede zurückkehrt, hat allerdings andere Gründe.

Von Johannes Graf

Die Sportanlage des SV Hammerschmiede ist Daniel Brinkmann vertraut. Nicht zum ersten Mal blickt er hier aufs Spielfeld. Brinkmann stand zwischen 2009 und 2012 drei Jahre beim FC Augsburg unter Vertrag, im nordöstlichen Stadtteil wohnte der Fußballprofi. Zuvor spielte der groß gewachsene Mittelfeldspieler in Paderborn und Aachen, danach in Cottbus und Bielefeld. Doch zu Augsburg baute er eine besondere Beziehung auf, wie er am Rande eines Testspiels erzählt. Sportlich sei das eine sensationelle Zeit gewesen, merkt er an. Brinkmann zog mit dem FCA 2010 ins DFB-Pokal-Halbfinale ein und stieg später in die erste Liga auf. „Das sind Momente, die man nie vergisst“, betont Brinkmann.

