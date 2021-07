Diese Spieler gehen künftig beim FC Augsburg voran

Plus Trainer Markus Weinzierl setzt in seinem Mannschaftsrat auf bewährte Kräfte. Beim etatmäßigen Elfmeterschützen des FC Augsburg zeichnet sich eine Veränderung ab.

Als der Schiedsrichter den Strafstoß für den FC Augsburg verhängt, schreitet Jeffrey Gouweleeuw zur Tat. 0:2 liegt der FCA im Test gegen den aserbaidschanischen Erstligisten Qarabag FK am Donnerstag zurück. Es gilt, Verantwortung zu übernehmen. Gouweleeuw trifft, die Partie endet 2:2. Am Tag danach spaziert der Niederländer zum Mittagsbuffet mit den Kollegen. Auf den Elfmeter angesprochen, sagt der Innenverteidiger aus den Niederlanden mit einem Grinsen: „Die anderen hatten ihre Chance.“