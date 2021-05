FC Augsburg

So schneiden die FCA-Spieler diese Saison in der Einzelkritik ab

Plus In den Durchschnittsnoten zeigt sich: Es gibt Gewinner und Verlierer am Ende dieser durchwachsenen Spielzeit. Am besten aber schnitt Torhüter Gikiewicz ab.

Von Johannes Graf

Wirklich überraschend ist es nicht: Torhüter Rafal Gikiewicz war in der abgelaufenen Saison der beste Spieler des FC Augsburg. Andere Profis des Fußball-Bundesligisten zeigten hingegen selten Außergewöhnliches, entsprechend durchschnittlich fällt ihre Gesamtnote aus. Eine Zwei vor dem Komma hat nur der Torhüter.

