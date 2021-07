FCA-Profi Niederlechner: "Muss nicht immer sagen, was alle hören wollen"

Plus Es war eine durchwachsene Saison für den FCA-Stürmer. Im Trainingslager äußert er sich zu öffentlicher Kritik, Ex-Trainer Herrlich und den Zielen.

Unzählige Trainingslager hat Florian Niederlechner schon mitgemacht. Eines scheint wie das andere. Für Fußballprofis ist es Teil des Berufs, in Urlaubsregionen den Körper auf kommende Aufgaben vorzubereiten. Dennoch verhält es sich diesmal anders.