FCA-Verteidiger Mads Pedersen wird umgeschult

Plus Beim FC Augsburg ist als linker Verteidiger der Brasilianer Iago gesetzt. Darum sieht FCA-Trainer Markus Weinzierl Mads Pedersen derzeit eher als defensiven Mittelfeldspieler.

Am Mittwoch feierte Mads Pedersen seinen 25. Geburtstag und FCA-Trainer Markus Weinzierl lieferte dazu ein passendes Geschenk: Pedersen durfte beim 2:1 (2:0)-Testspielsieg des FCA gegen den 1. FC Heidenheim 90 Minuten durchspielen. Ein ungewohntes Gefühl für den Dänen, der seit seinem Wechsel im Sommer 2019 vom FC Nordsjaelland zum Bundesligisten noch nicht richtig angekommen ist.