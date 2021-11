Jeffrey Gouweleeuw positiv auf Corona getestet

Plus Der FC Augsburg muss auf Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Der Innenverteidiger befindet sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Das sind die Folgen für den FCA.

Zumindest hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer keinerlei Probleme, Abstände einzuhalten. Während in Köln 50.000 Menschen ohne Maske beim rheinischen Derby zwischen dem FC und Borussia Mönchengladbach die Ränge füllten, verloren sich die knapp 15.000 im weiten Rund des Berliner Olympiastadions.