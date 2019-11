18:10 Uhr

FC Augsburg - Schalke im Live-Ticker - Spielstand, Ergebnis, Spielplan

FCA gegen Schalke im Live-Ticker: Hier gibt es den Spielstand, das Ergebnis, Spielplan und Tabelle zum FC Augsburg.

Augsburg - Schalke steht am Wochenende an. Anpfiff ist am Sonntag, 3.11.2019, um 18 Uhr. Hier können Sie das Spiel im Live-Ticker verfolgen. Zuletzt konnte sich der FC Augsburg ein Unentschieden gegen Wolfsburg erspielen - einer der Spitzenclubs der Bundesliga. Die Wolfsburger waren dem FCA nach der 1:6-Niederlage in der vergangenen Saison ein Dorn im Auge.

Für den FCA war das Remis am vergangenen Spieltag also ein großer Erfolg. Die Stimmung im Team ist ausgelassen - auch vor dem Spiel gegen Schalke.

Hier gibt es den Live-Ticker zum Spiel Augsburg vs. Schalke:

Live-Ticker: Augsburg - Schalke am Sonntag, 3.11.19, 18.00 Uhr

