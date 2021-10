Selbst dem sonst so sicheren FCA-Torhüter Gikiewicz unterlaufen Fehler

Plus Der Torwart des FC Augsburg ist noch nicht in der konstant starken Form der vergangenen Saison. Sonst wäre wohl gegen Bielefeld ein Heimsieg gelungen.

Rafal Gikiewicz war in der vergangenen Saison einer der stärksten Spieler beim FC Augsburg. Der Torwart war letztlich mit dafür verantwortlich, dass im Schlussspurt der Klassenerhalt gelang. Viele Fans waren froh, dass mit dem Polen, der von Union Berlin gekommen war, nun die vermeintliche Problemstelle im Tor überdurchschnittlich gut besetzt schien. Zuvor hatten die Verantwortlichen weder Andreas Luthe noch Tomas Koubek zugetraut, dauerhaft eine stabile Nummer eins zu sein. Luthe war daraufhin quasi im Tausch mit Gikiewicz zu Union gewechselt, Koubek blieb nach einer sehr fehlerhaften ersten Saison nur noch der Platz auf der Bank. Obwohl der FCA den Tschechen für mehr als sieben Millionen Euro aus Frankreich geholt hatte.