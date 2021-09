Was Caligiuri und Niederlechner dem SC Freiburg verdanken

Plus Zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg werden des Öfteren Parallelen gezogen. Diese FCA-Profis etablierten sich beim Klub aus dem Breisgau in der Bundesliga.

An diesem Wochenende verliert der SC Freiburg ein Alleinstellungsmerkmal. Mit dem Auszug aus dem alten Stadion und dem bevorstehenden Einzug in eine moderne Arena geht der Klub aus dem Breisgau den Weg anderer Fußball-Bundesligisten. Auch der FC Augsburg verließ einst die Rosenau, um im Süden der Stadt gestiegenen Ansprüchen und Komfortwünschen des Klubs und des breiten Publikums gerecht zu werden. Und Augsburg ist auch der letzte Gegner der Freiburger im Schwarzwaldstadion (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN), das schon Heimat einiger aktueller FCA-Profis war.