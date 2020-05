17:19 Uhr

FCA: Bundesliga-Spielplan bis zum Saisonende steht fest

Die restlichen Spieltage der laufenden Bundesliga-Saison sind festgelegt. Auf den FC Augsburg warten dabei noch drei Sonntagsspiele.

Die Deutsche Fußballliga ( DFL) hat die genauen Termine der Begegnungen in der 1. und 2. Bundesliga bis zum Saisonende festgelegt. Nachdem die DFL vergangene Woche bereits die Anstoßzeiten für die Spieltage 27 bis 29 fixiert hat, waren heute die Spieltage 30, 31, und 31 an der Reihe.

Saison-Endspurt: FCA spielt noch dreimal sonntags

Auf den FC Augsburg warten im Saison-Endspurt demnach noch zwei englische Wochen, bei denen die Fuggerstädter jeweils am Mittwoch um 20.30 Uhr antreten müssen. Nach dem der FCA bereits am kommenden Wochenende sonntags auf Schalke antritt, warten auf die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich am 30. und 31. Spieltag noch zwei weitere Sonntagsspiele gegen Köln und Mainz. Das Saison-Finale bestreiten die Augsburger dann in der heimischen WWK-Arena gegen RB Leipzig. Traditionell tragen die Vereine der ersten Bundesliga die letzten beiden Spiele der Saison samstags zeitgleich um 15.30 Uhr aus.

Das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am 28. Spieltag findet am Dienstag, 26. Mai, statt. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Im Ringen um die Startplätze für die internationalen Wettbewerbe wird es bereits am 23. Mai spannend: Dann treffen der derzeitige Tabellenvierte Borussia Mönchengladbach und der aktuell Fünfte Bayer 04 Leverkusen aufeinander.

Der Spielplan des FC Augsburg bis zum Saisonende in der Übersicht:

Spieltag 27: FC Schalke 04 vs. FC Augsburg , Sonntag, 24. Mai, 13.30 Uhr

vs. , Sonntag, 24. Mai, 13.30 Uhr Spieltag 28: FC Augsburg vs. SC Paderborn 07 , Mittwoch, 27. Mai, 20.30 Uhr

vs. , Mittwoch, 27. Mai, 20.30 Uhr Spieltag 29: Hertha BSC vs. FC Augsburg , Samstag, 30. Mai, 15.30 Uhr

vs. , Samstag, 30. Mai, 15.30 Uhr Spieltag 30: FC Augsburg vs. 1. FC Köln , Sonntag, 07. Juni, 18 Uhr

vs. , Sonntag, 07. Juni, 18 Uhr Spieltag 31: 1. FSV Mainz 05 vs. FC Augsburg , Sonntag, 14. Juni, 15.30 Uhr

vs. , Sonntag, 14. Juni, 15.30 Uhr Spieltag 32: FC Augsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim , Mittwoch, 17. Juni, 20.30 Uhr

vs. , Mittwoch, 17. Juni, 20.30 Uhr Spieltag 33: Fortuna Düsseldorf vs. FC Augsburg , Samstag, 20. Juni, 15.30 Uhr

vs. , Samstag, 20. Juni, 15.30 Uhr Spieltag 34: FC Augsburg vs. RB Leipzig , Samstag, Samstag, 27. Juni, 15.30 Uhr (AZ)

