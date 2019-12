FCA-Offensivspieler Ruben Vargas legt einen Schnellstart hin

Plus Ruben Vargas ist ein belebendes Element in der Offensive des FC Augsburg. Vor allem mit Stephan Lichtsteiner verbindet ihn eine besondere Beziehung.

Ruben Vargas spricht mit leiser Stimme. Laute Töne mag er offenbar nicht – zumindest außerhalb des Platzes. Da wirkt der 21-Jährige zurückhaltend, ja fast schüchtern. Man möchte ihn am liebsten an die Hand nehmen und durch die Welt führen. Das aber braucht es nicht.

Vargas ist ein selbstbewusster, junger Fußballer. Einer, der den Schritt aus der Schweiz in die Bundesliga zum FC Augsburg geschafft hat. Einer, der an den ersten Bundesliga-Spieltagen gleich richtig überzeugt hat. Oder wie es sein Trainer Martin Schmidt sagt: „Er hat einen Schnellstart hingelegt.“

Der Schweizer Vargas war einer der Wunschspieler des Schweizers Schmidt. Er hat ihn vom FC Luzern geholt. Vargas wollte den nächsten Schritt in seiner Karriere tun, hatte aus Luzern aber erfahren, dass der Verein einem Wechsel innerhalb der Schweiz nicht zustimmen würde. Also kam die Anfrage aus Augsburg genau zur rechten Zeit. „Als ich gehört habe, dass das Interesse von einem Bundesligaverein da ist, hat mich das sehr glücklich gemacht. Die Bundesliga ist eine der besten Ligen“, sagt Vargas, „mit dem FC Augsburg habe ich die beste Lösung für mich gefunden.“

FCA: Ruben Vargas ist ein belebendes Element für die Offensive

Für ihn ist es eine ganz neue Situation. Zum ersten Mal lebt er alleine, hat sein Schweizer Elternhaus verlassen. „Da weiß man nie, wie schwer sich ein Spieler tut, wenn er das Land verlässt und in ein neues Umfeld kommt“, sagt Martin Schmidt. Vargas aber scheint keine Anpassungsprobleme zu haben. „Der Verein ist sehr hilfsbereit und auch die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen“, sagt der Offensivspieler. Die Umstellung war trotzdem groß. Vor allem sportlich. Das Tempo, die Athletik, die technischen Fähigkeiten sind in Deutschland weit höher als in der Schweiz. „Das habe ich im Training sofort gemerkt. Am Anfang hatte ich echt zu kämpfen, da war ich in den Spielen nach 60, 70 Minuten platt. Von Spiel zu Spiel konnte ich mich aber immer besser dem Niveau anpassen“, sagt Vargas.

In der Offensive des FCA ist der junge Schweizer ein belebendes Element. Das könnte er auch heute gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sky) sein. Am Freitag in Hoffenheim hatte er wegen seiner fünften Gelben Karte pausieren müssen. Aber wird er auch spielen? In Hoffenheim überzeugten Iago und Philipp Max gemeinsam auf der linken Seite. „Wir werden einzelne Rotationen in der englischen Woche vornehmen“, sagt Schmidt. Mehr aber verrät er während der Pressekonferenz vor dem Spiel nicht.

FC Augsburg: Vargas großes Ziel ist die Europameisterschaft

„Wir wussten, dass wir ein Toptalent holen“, sagt der Trainer über Vargas. Mit drei Toren zu Beginn ging es auch gleich gut los. Allerdings erlebte Vargas kurze Zeit später ein kleines Tief, aus dem er sich wieder herausgearbeitet hat. „Die Nominierung für die Nationalmannschaft hat ihm gut getan“, vermutet Schmidt. In zwei Partien durfte Vargas für die Schweiz ran, gegen Gibraltar erzielte er gleich ein Tor. Sein großes Ziel ist die Europameisterschaft im kommenden Jahr. „Die zwei Spiele waren eine Möglichkeit für mich, mich zu zeigen. Ich denke, dass ich es nicht schlecht gemacht habe. Es wäre ein Traum, bei der EM dabei zu sein“, sagt der 21-Jährige. Falls nicht, habe er mit der Schweizer U21 ehrgeizige Ziele. Da geht es darum, die Qualifikation für die EM 2021 zu schaffen.

Schmidt weiß, welch großes Talent Vargas besitzt. Er sagt aber auch: „Er muss sich noch an einigen Stellen verbessern.“ An der Körperlichkeit zum Beispiel oder der Wettkampfhärte. Einer, der ihm auf diesem Weg hilft, ist sein Landsmann Stephan Lichtsteiner. Beide sind in dem kleinen Schweizer Örtchen Adligenswil aufgewachsen, haben beim dortigen Fußballklub das Kicken begonnen.

In der englischen Woche spielt der FCA daheim gegen Fortuna Düsseldorf. Es ist das vorletzte Spiel vor Weihnachten - und der FC Augsburg will seine Erfolgsserie fortsetzen. Video: rt1.tv

Lichtsteiner war schon immer ein Vorbild für den 21-Jährigen. Aus seiner Jugendzeit gibt es ein gemeinsames Bild. Vargas als Jugendkicker beim FC Adligenswil, Lichtsteiner als Ehrengast bei einem Turnier. Das Foto hat Vargas noch immer und es seinem neuen Teamkollegen in der Kabine gezeigt. „Da musste er lachen“, sagt Vargas. 14 Jahre Altersunterschied liegt zwischen den beiden Schweizern. Für Vargas jedenfalls ist es gut, einen Landsmann im Team zu haben. „Wir können auch mal Schweizerdeutsch reden“, sagt Vargas.

FCA-Spieler Vargas: "Ich brauche die Emotionen"

Die Nähe von Augsburg zu seiner Heimat ist wichtig. So kriegt der 21-Jährige häufig Besuch von Freuden oder Familie. Nur mit dem Kochen klappte es noch nicht so richtig. Es werde aber besser. Sicherheitshalber aber geht Vargas mit seinen Teamkollegen gerne mal in Augsburg zum Essen. Das Klima innerhalb des Teams passt. Jetzt sowieso, wo es sportlich sehr ordentlich läuft. Die Anfangsphase dagegen mit teilweise hohen Niederlagen habe für etwas Unruhe gesorgt. „Ich wusste nicht genau, wie ich mit einer solchen Situation umgehen soll“, sagt Vargas. In diesem Fall haben die erfahrenen Spieler eine wichtige Rolle gespielt. „Sie haben uns jungen Spielern geholfen, ruhig zu bleiben.“ Bei so vielen Neuzugängen dauert es eben, bis sich alles gefunden hat.

Sein Vater stammt aus der Dominikanischen Republik. Er ist Golflehrer, hat zudem Baseball gespielt. Beide Sportarten hat sein Sohn ausprobiert, ehe er zum Fußball wechselte. „Ich spiele sehr gerne Golf, aber Golfprofi wäre nichts für mich. Das ist für mich zu ruhig, ich brauche die Emotionen“, sagt Vargas.

