FCA-Profi Jeffrey Gouweleeuw: "Wir müssen uns mehr zutrauen"

Plus Seit dieser Saison ist der 29-Jährige Kapitän des FC Augsburg. Ein Gespräch über Fußball und Familie in Corona-Zeiten, das Arbeiten mit Trainer Herrlich und seine Zukunft.

Von Johannes Graf

Der Umgang mit dem Corona-Virus bestimmt unseren Alltag. Sie haben drei Kinder. Wie läuft es bei Ihnen zu Hause ab?

Jeffrey Gouweleeuw: Solange die Kinder in die Schule und in den Kindergarten gehen können, ist alles okay (lacht). Beim ersten Lockdown war das teilweise nicht möglich. Dann ist es anstrengend, wenn man nichts machen kann. Die Kinder haben so viel Energie, mit der Zeit wird das schon schwierig. Aber momentan geht es gut.

Treffen Sie besondere Maßnahmen, damit das Ansteckungsrisiko durch die Kinder geringer ist?

Gouweleeuw: Wir müssen natürlich aufpassen. In der Schule gibt es klare Regeln, alle sind sehr vorsichtig. Bislang ist noch nichts passiert. Ich hoffe, dass das so bleibt. Außer mir wird in der Familie niemand regelmäßig getestet.

Sie trainieren und spielen in der Bundesliga ohne Publikum. Worin besteht der große Unterschied zur Zeit vor Corona?

Gouweleeuw: Ich bin es inzwischen gewohnt, dass du in den riesigen Stadien jedes Wort hörst. Aber es fühlt sich immer noch komisch an und macht weniger Spaß. An dieses Gefühl will ich mich eigentlich gar nicht gewöhnen. Wir vermissen alle die Fans und haben gegen Dortmund gesehen, welchen Unterschied ein paar tausend Zuschauer ausmachen können.

Nicht nur die Mitspieler verstehen jedes Wort, auch der Schiedsrichter. Ermahnen Sie sich manchmal, weniger zu schimpfen?

Gouweleeuw: (Lacht) Ich muss jetzt ein bisschen netter sein. Natürlich muss man mit dieser Situation lernen umzugehen, man kann nicht mehr alles sagen.

Wie nett sind Sie denn zu Ihren Mitspielern? Seit dieser Saison sind Sie Kapitän und sollen die Mannschaft ein Stück weit führen.

Gouweleeuw: Auch nach der Ernennung zum Kapitän bin ich weiterhin eher ein ruhiger Mensch. Natürlich stehe ich mehr im Vordergrund, aber wegen Corona finden einige Termine in der Öffentlichkeit nicht statt. Daher hat sich wenig verändert.

Worin sehen Sie Ihre wichtigsten Aufgaben als Kapitän?

Gouweleeuw: Am wichtigsten ist, immer sein Bestes zu geben und auf und neben dem Platz ein Vorbild in der Mannschaft zu sein.

Sie sind stärker in Entscheidungen eingebunden. Wie macht sich das bemerkbar?

Gouweleeuw: Der Austausch mit dem Trainer ist intensiver geworden. Ich bin schon länger im Mannschaftsrat und war als dritter Kapitän in Besprechungen dabei, aber jetzt führe ich mehr Vier-Augen-Gespräche mit ihm. Wenn Spieler schwierige Phasen haben, wenn sie verletzt sind oder selten zum Einsatz kommen, versuche ich positiv mit Ihnen zu sprechen. Auch das ist mehr geworden.

Ist der Zusammenhalt gegenüber der vergangenen Saison stärker geworden?

Gouweleeuw: Ich denke, unsere Mentalität auf dem Platz ist eine andere. Wir können viel besser mit Rückschlägen umgehen. Gegen Mönchengladbach oder Freiburg haben wir – wenn auch mit etwas Glück – noch den Ausgleich gemacht, in der vergangenen Saison hätten wir diese Spiele wohl verloren.

Vor Heiko Herrlich war Martin Schmidt (li.) Trainer des FC Augsburg. Jeffrey Gouweleeuw im Gespräch mit dem Ex-Coach. Bild: Ulrich Wagner

Heiko Herrlich ist der vierte Trainer, den Sie beim FC Augsburg miterleben. Was zeichnet seine Arbeit aus?

Gouweleeuw: Mentalität ist ihm sehr wichtig. Auf dem Trainingsplatz vermittelt er, dass man niemals aufgibt. Als Profi hat er selbst sehr viel mitgemacht und kann sich gut in Spieler hineinversetzen. Diese Erfahrung nutzt ihm als Trainer.

Neun Spiele, zwölf Punkte, Platz acht. Wie ordnen Sie diese Zahlen ein?

Gouweleeuw: Wir hatten noch nie mehr Punkte zum gleichen Zeitpunkt in der Bundesliga. Wenn man sieht, gegen welche Klubs wir gespielt haben, kann man zufrieden sein. Natürlich gibt es Sachen zu verbessern, aber bei mir überwiegt das Positive.

Nach dem 1:1 gegen Freiburg haben Sie von einer verpassten Chance gesprochen.

Gouweleeuw: Unser Ziel war, mit einem Sieg die Distanz zu den unteren Tabellenplätzen zu vergrößern. Mit drei Punkten hätten wir uns nach oben orientieren können. Nach diesem Spielverlauf mussten wir mit dem Unentschieden zufrieden sein.

Defensiv steht der FCA sehr geordnet. Warum tut sich Ihre Mannschaft in eigenem Ballbesitz so schwer?

Gouweleeuw: Nach der vergangenen Saison stand im Vordergrund, dass wir als Mannschaft auf dem Feld stabil stehen. Ballbesitz ist im Fußball nun mal das Schwierigste, sonst würde jeder wie der FC Barcelona oder Bayern München spielen. Wir wissen, dass wir beim Kreieren von Torchancen Luft nach oben haben, daran arbeiten wir. Das ist ein Prozess, der länger dauert.

Was können speziell Sie als Innenverteidiger besser machen?

Gouweleeuw: In erster Linie gute Pässe spielen. Wir müssen unser Positionsspiel verbessern, momentan fehlen noch die Anspiele ins Mittelfeld und in den Sturm. Wir müssen uns mehr zutrauen.

Empfänger Ihrer Pässe war oft Philipp Max. Jetzt spielt er für die PSV Eindhoven in Ihrer Heimat Niederlande. Hat er Sie vor seinem Wechsel nach Ihrer Meinung gefragt?

Gouweleeuw: Das Niveau ist in der Bundesliga höher und teils wird in der Eredivisie auf Kunstrasen gespielt. Dafür spielt er jetzt bei einer nationalen Spitzenmannschaft, die an der Europa League teilnimmt. Beides hat Vor- und Nachteile, letztlich muss jeder das für sich entscheiden.

Kommt es für Sie in Frage, irgendwann zurück in die holländische Liga zu wechseln?

Gouweleeuw: Das ist eine schwierige Frage. Mein Heimatverein ist AZ Alkmaar, ich stamme aus der Nähe. Das ist vielleicht irgendwann mal eine Option. Aber ich fühle mich in Augsburg wohl und konzentriere mich nur auf meine Aufgaben hier.

Mit welchen Erwartungen gehen Sie ins Spiel gegen Hoffenheim?

Gouweleeuw: Unser Anspruch ist, jedes Spiel zu gewinnen. Wir müssen wieder defensiv stabil stehen und dürfen wenig Torchancen zulassen. Wenn die Basis stimmt, werden sich gegen Hoffenheim Räume für das Offensivspiel ergeben.

Als Ziel gibt der FC Augsburg stets den Klassenerhalt aus. Neun Spieltage sind absolviert. Was ist mit dieser Mannschaft möglich?

Gouweleeuw: Wir haben vor ein paar Jahren über andere Ziele gesprochen, obwohl wir den Klassenerhalt noch gar nicht erreicht hatten. Das war ein Fehler. Wenn wir den Klassenerhalt erreicht haben, können wir über andere Ziele sprechen.

Zur Person: Jeffrey Gouweleeuw steht seit Januar 2016 beim FC Augsburg unter Vertrag, zuvor spielte der 29-jährige Innenverteidiger für den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Gouweleeuw ist in Heemskerk, nordwestlich von Amsterdam, geboren und Vater von drei Kindern. Gouweleeuw (Aussprache: Chaueleou) ist seit dieser Saison FCA-Kapitän und stand in allen Pflichtspiele von Anfang bis Ende auf dem Rasen. Mit dem FCA tritt er am Montag bei der TSG Hoffenheim an (20.30 Uhr/DAZN).

