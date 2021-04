FCA-Talk: Nach spielerischer Armut auf Schalke kommt nun das Schlüsselspiel

Gegen den Tabellenletzten Schalke offenbart der FC Augsburg erneut große spielerische Mängel. Vieles wird nun vom Ausgang des Bielefeld-Spiels abhängen.

Es war ein Nachmittag zum Vergessen aus Sicht des FC Augsburg: Beim abgeschlagenen Tabellenletzten FC Schalke patzte zuerst Torwart Rafal Gikiewicz, anschließend gelang es der Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich nicht, den Rückstand aufzuholen. Am Ende stand eine bittere 0:1-Niederlage. Der in vielerlei Hinsicht desaströse FC Schalke hat in dieser Spielzeit damit vier Punkte gegen den FCA geholt.

Marco Scheinhof, der das Spiel in der Arena auf Schalke verfolgt hat, gibt im FCA-Talk zwar zu bedenken, dass der frühe Rückstand den Schalkern in die Karten gespielt hat - dennoch ist die Niederlage auch aus seiner Sicht indiskutabel. "Was wieder deutlich wurde, ist dass die Augsburger bei der Spielgestaltung nach wie vor überfordert sind."

Der FC Augsburg kam gegen Schalke nur zu drei Torchancen

Am Ende waren es drei ordentliche Torchancen in 90 Minuten gegen das Schlusslicht, die von Keeper Ralf Fährmann aber entschärft wurden. Scheinhof wunderte sich zudem, dass Rani Khedira in der Startelf des FC Augsburg stand, während Tobias Strobl auf der Bank saß - jener Strobl, in dem Trainer Heiko Herrlich deutlich mehr Offensivpotential sieht als in Khedira. Offensivpotential, das gegen von Beginn an tief stehende Schalker wichtig gewesen wäre. "Wenn Strobl von allen Sechsern die offensivste Denke hat - warum lasse ich ihn dann im Spiel gegen das Schlusslicht erst einmal draußen?"

Ohnehin stellt sich die Frage, ob der FC Schalke im Vorfeld nicht zu hoch eingeschätzt wurde beim FC Augsburg? Trainer Herrlich hatte vor der Mannschaft gewarnt, nach der Niederlage sagte Marco Richter bei Sky, dass Schalke nicht auf den letzten Platz gehört - eine Aussage, die angesichts der Katastrophensaison in Gelsenkirchen wie Hohn wirkt.

Das nächste Spiel des FCA gegen Bielefeld wird entscheidend

Tabellarisch trennen den FC Augsburg gerade mal noch sechs Punkte vom Relegationsplatz, der aktuell von Arminia Bielefeld eingenommen wird - jener Mannschaft, gegen die der FCA als nächstes spielen wird. Für Marco Scheinhof ist das eine Schlüsselpartie: "Du musst mit aller Macht dieses Heimspiel gewinnen, sonst bist du ganz dick unten dabei. Es wird das entscheidende Spiel in dieser Saison."

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.