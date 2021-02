vor 48 Min.

FCA-Trainer Herrlich vor dem Wolfsburg-Spiel: "Die Kritik ist völlig normal"

Nach der Partie in Dortmund trifft der FC Augsburg auf den VfL Wolfsburg. So denkt Trainer Heiko Herrlich über Neuzugang Benés, den Gegner und spielerische Armut.

Von Johannes Graf

Nicht nur das Ergebnis (1:3) war nach der Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund enttäuschend, ebenso die Spielweise. Bislang prallte die Kritik an Heiko Herrlich ab und auch vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) reagiert er gelassen auf Fragen, die auf die Offensivschwäche des FC Augsburg abzielen.

Das sagt FCA-Trainer Heiko Herrlich...

...zu Neuzugang László Benés:

"Er hat sich sehr gut eingefügt, hat alle Einheiten mitgemacht. Ich denke, dass er sich wohlfühlt, er hat einen sehr guten Eindruck gemacht und ist eine Option für morgen. Er kann als "Zehner" oder "Achter" spielen, mit guter Ballan und -mitnahme, der in den Zwischenräumen gute Entscheidungen trifft, den letzten Pass gut spielen kann. Wir hoffen dadurch, auf mehr Torgefahr für unser Spiel und, dass wir im letzten Drittel noch mehr Möglichkeiten mit ihm haben. Bisher war seine Trefferquote nicht so hoch, wir hoffen auch, dass er bei uns mehr Torgefahr entwicklet. Er hat mit Tobias Strobl einen Mitspieler, den er von Borussia Mönchengladbach kennt. In den Trainingseinheiten sah das auf jeden Fall sehr gut aus."

....zu einer möglichen Spielsystemveränderung mit Benés:

"Damit habe ich die Räume gemeint, wo er seine Stärken hat. Die Zwischenräume kannst du in allen Systemen besetzen."

Laszlo Benes verstärkt das Mittelfeld des FC Augsburg bis Saisonende. Gegen Wolfsburg könnte er sein FCA-Debüt geben. Bild: FC Augsburg

...zu einem sofortigen Einsatz eines Neuzugangs:

"Es gibt immer ein Für und Wider: Direkt reinwerfen und die Qualität benutzen oder ihm Zeit lassen? Das werden wir nach dem Abschlusstraining entscheiden. Er ist auf jeden Fall eine Option und soll eine Verstärkung für uns werden. Deshalb wollen wir ihn so schnell wie möglich auf den Platz bekommen."

...zum FCA-Gegner VfL Wolfsburg:

"Wolfsburg spielt bisher eine sehr gute Saison, hat nur gegen Bayern und Dortmund verloren. Der VfL hat momentan einen Lauf. Wir haben die Spiele analysiert. Wir werden morgen versuchen, unser Bestes zu geben. Im Hinspiel haben wir einen Punkt mitgenommen. Auch in den Spielen gegen Bayern und Dortmund haben wir uns die ein oder andere Möglichkeit herausgespielt. Wichtig ist, dass wir die Balance finden zwischen Offensive und Defensive, und dass wir gegen den Ball kompakt bleiben. Wir haben gesehen, dass Wolfsburgs Offensivspieler jeden Fehler bestrafen. Die Mannschaft hat einen großen Kader, sie kann eine englische Woche wegstecken und wird morgen erholt sein. Das ist kein Vorteil für uns."

...zur Kritik an spielerischen Mängeln des FC Augsburg:

"Natürlich sind wir nicht zufrieden. Meine Mannschaften, wo ich bisher war, haben immer attraktiven Fußball gespielt mit vielen Torchancen. Die Kritik akzeptiere ich, die ist völlig normal. Mich würde es wundern, wenn es nicht so ist. Daran arbeiten wir jeden Tag und versuchen, Dinge zu verbessern. Zeigen die Situationen, was man besser machen kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns trotz der schwierigen Gegner in den nächsten Spielen verbessern werden."

...zur Balance zwischen Offensive und Defensive:

"Für uns als Mannschaft ist das schwierig. Aber in der zweiten Halbzeit gegen Bayern haben wir die ein oder andere Tormöglichkeit gehabt. Es ist immer die Kunst, zu attackieren, zu verteidigen, aber dass du nicht Situationen hast, in denen du zu früh rausstichst. Das nutzen Spieler mit viel Qualität sofort aus. Das werden wir versuchen, besser zu machen. Der Optimismus ist da, wir haben nicht viele Möglichkeiten gehabt, aber sie waren da. Diese positive Einstellung müssen wir morgen mit ins Spiel nehmen. Im Hinspiel haben wir gezeigt, dass wir Torchancen erspielen können. Wir dürfen nicht zu offen stehen, müssen lange die Null halten und selbst den Gegner unter Druck zu setzen."

...zum Kader für die Partie gegen den VfL Wolfsburg:

"Der Einsatz von Iago ist fraglich. Framberger ist teilintegriert ins Mannschaftstraining, spielt aber noch keine Rolle. Da hoffen wir, dass wir nächste Woche eine Entwicklung nach vorne haben werden. Alfred Finnbogason fällt auch noch aus."

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen