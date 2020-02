14:12 Uhr

FCA-Trainer Schmidt: "Ziel ist, dem Gegner wehzutun"

Trotz der jüngsten Rückschläge bewahrt sich FCA-Trainer Martin Schmidt seinen Optimismus. Wie sich seine Mannschaft Selbstvertrauen holen soll.

Von Johannes Graf

Mit reichlich Zuversicht war der FC Augsburg in die Rückrunde gestartet. Fehler der Vergangenheit wollte die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt nicht wiederholen, sie schien gefestigter, stabiler als noch zu Beginn der Bundesligasaison. In Punkten hat sich dies bislang nicht niedergeschlagen, mit vier Zählern aus sechs Partien ist die Ausbeute sogar geringer als zum gleichen Zeitpunkt in der Vorrunde.

Nun warten zwei Gegner auf den FCA, die Meister werden wollen, am Samstag empfängt Augsburg Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky). Trainer Schmidt äußert sich vor der Partie zu...

...der 1:5-Hinspielpleite:

Über das Hinspiel haben wir oft geredet im Nachhinein. In der Winteranalyse war das ein Meilenstein in der Hinrunde. Danach lief es besser. War ein Spiel, das oft angesprochen wurde und das wir in diversen Bereichen brauchen konnten. Vieles hat sich seitdem verändert. Wir Trainer haben solchen Herangehensweisen schon, für die Spieler nehmen wir die jüngsten vier, fünf Spiele. Das zeigen wir dem Team, darauf stellen wir sie ein.

...den Ambitionen des Gegners:

Schwächer wurden sie seitdem nicht, sie waren damals in der Spitze und sind es immer noch. Sie haben noch ein Spiel weniger und gehören ganz klar zur breiten Tabellenspitze. Sie haben nächste Woche das Spitzenspiel gegen Dortmund, für sei ein richtungsweisendes Spiel. Sie sind voll im Rennen um den Meistertitel. Sie sind solider und variabler geworden. Weil die Euro League weggefallen ist, kommt Frische dazu. Sie haben schon eine gehörige Portion Qualität.

...dem Ausfall von Kapitän Baier:

Wir werden gute Lösungen haben, um Daniel zu ersetzen. Carlos Gruzezo ist seit fünf sechs Wochen voll dabei und hat sich an den Kader eines Spiels herangetastet. Er ist eher der Sechser. Eduard Löwen trauen wir das auch zu, er ist aber eher der Achter oder Zehner. Sie sind differenzierte Spieler. Wer spielt, hat damit zu tun, wie wir das Spiel angehen wollen.

...den taktischen Überlegungen:

Wir haben über sehr lange Strecken in Leverkusen sehr gut verteidigt, sehr solide, sehr robust. Wir werden uns jetzt noch nicht dazu äußern, aber wir haben einen klaren Plan, wie wir das Spiel angehen wollen. Wir sind insgesamt variabler geworden. Gegen gute Gegner kann man etwas Bewährtes machen oder aber versuchen, den Gegner zu überraschen.

...mehr Durchschlagskraft im Angriff:

Das zu Ende Spielen der Konter, die Konterschärfe, die Präzision, das letzte Tempo, das sind Ansatzpunkte, um unsere Schärfe wieder reinzubringen. Daran haben wir in dieser Woche gearbeitet. Ob wir im 4-4-2 verteidigen oder im 4-2-3-1 hat wenig damit zu tun, ob wir offensiver oder defensiver spielen. Letztlich geht es da nur um die Raumaufteilung auf dem Platz. Dass wir nun variabler spielen können, ist weniger ein Ausprobieren, sondern eine Weiterentwicklung.

...fehlendem Selbstvertrauen:

Das Selbstbewusstsein ist momentan nicht da. Die Spieler sind junge Menschen, momentan sind womöglich nicht alle in diesem Bereich so gefestigt. Wir wollten in die ersten Spiele der Rückrunde besser reinkommen als in der Hinrunde. Jetzt haben wir nur einen Sieg in den letzten sieben Spielen. Wir haben nicht das Selbstbewusstsein wie im November, dezember. Da müssen wir wieder hinkommen. Wir haben die Power und den Willen, aber wo ist uns die Leichtigkeit abhanden gekommen? Sicherlich, wenn man nicht reihenweise gewinnt, geht das abhanden. Auf der anderen Seite braucht man gute Halbzeiten. Wir sind seit sechs Heimspielen ungeschlagen. Ich bin überzeugt, dass das Selbstbewusstsein wieder hinzukommmt.

...seiner Spielidee:

Wir haben gar nichts geändert, wollen in jedem Spiel vorne draufgehen. Aber der Gegner liest uns. Wir kommen momentan aber nicht in die Momente, weil der Gegner auf uns reagiert. Das klappt nicht in jedem Spiel, sonst wären wir nicht Zwölfter, sondern ganz vorne dabei. Ziel ist, dem Gegner im Spielaufbau wehzutun. Wir müssen schauen, wie wir wieder in unser Pressing kommen. Es werden Gegner kommen, wo das klappt. Klar ist, unser Anlaufverhalten passt nicht auf jeden Gegner. Aber das Ziel, Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte zu haben, das haben wir in jedem Spiel. Da müssen wir wieder hinkommen.

...den personellen Voraussetzungen:

Julian Schieber wird ab Dienstag ins Teamtraining einsteigen. Jan Moravek war wegen Rücken- und Adduktorenproblemen aus dem Training, wird aber in den nächsten Tagen den Umfang steigern. André Hahn hat krankheitshalber gefehlt, wird heute radeln Athletiktraining absolvieren, ab morgen soll er auf den Platz. Es wird aber knapp für ihn. Felix Götze muss kürzertreten und wird ab Dienstag wieder mitmachen, so der Plan. Und Daniel Baier fehlt bekanntlich wegen der fünften Gelben Karte.

