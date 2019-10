FCA kassiert eine 1:5-Klatsche in Mönchengladbach

@Stephan R.

Bis der Abstieg feststeht. Man kann ja auch nicht 7 Millionen auf die Bank setzen. Und so wie es aussieht, traut sich der Trainer das auch nicht.



Ob der Schmidt hier der richtige Trainer ist? Will ich von außen nicht beurteilen, aber einen Fortschritt kann man nicht ausmachen.



Und unser Präsident hüllt sich in Schweigen oder wettert gegen den "Dosenverein". Seinsch fehlt hinten und vorne, alles was dieser zum Laufen gebracht hat, wird systematisch zu Grabe getragen.

