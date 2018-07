vor 49 Min.

Immer noch keine Spur von Caiuby - Manuel Baum sorgt sich FC Augsburg

Caiuby hat seinen Urlaub verlängert und fehlt im Trainingslager. Der FC Augsburg hat alle Kanäle eingeschaltet, um ihn zu erreichen, sagt Trainer Manuel Baum.

Von Wolfgang Langner

Manuel Baum ist mit seiner Mannschaft in den Südtiroler Vinschgau gekommen, um sich konzentriert die ersten Grundlagen für die kommende Bundesliga-Saison zu erarbeiten. In malerischen Mals sind die Voraussetzungen dazu optimal. Der Trainingsplatz liegt nah am Hotel, der kleine Ort nahe Meran ist keine Touristenhochburg, darum sind die Trainingskibitze fast an einer Hand abzuzählen. Derzeit kann sich der Trainer des FC Augsburg aber kaum auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren, sondern muss Fragen zu einem Spieler beantworten, der gar nicht da ist: Caiuby.

Manuel Baum über Caiuby: "Wir können nicht ausschließen, dass etwas passiert ist"

Viel Neues über den fehlenden Brasilianer gibt es nicht. Auch am zweiten Tag im Trainingslager bleibt Caiuby unerreichbar: „Wir versuchen, ihn zu kontaktieren, das ist aber nicht einfach“, sagt Baum. Man habe alle Kanäle eingeschaltet. Vorschnelle Schlüsse will Baum nicht ziehen: „Wir können nicht ausschließen, dass etwas passiert ist. Ich hoffe nur, dass er gesund zurückkommt.“ Dann will sich der Pädagoge erst die Sichtweise des Brasilianers anhören. „Am Ende der Saison hatte ich das Gefühl, dass er richtig Bock auf die neue Spielzeit hatte, aber er ist halt nicht da.“ Damit ist für ihn das Thema vorerst abgehakt. „Es bringt jetzt nichts, sich über Sachen Gedanken zu machen, die man nicht beeinflussen kann.“

Auch sein Berater kann Caiuby nicht erreichen

Am Dienstagabend äußerste sich Caiubys Berater Thorsten Weck auf Sport1. Auch er habe keinen Kontakt zu seinem Schützling, der sich nach Sport1-Informationen in seiner Geburtsstadt São Paulo aufhalten soll. „Wenn etwas wäre, würde man wenigstens die Kontakte und Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen, beibehalten und nicht auflösen, das ist schon komisch. Die Kontakte, wo man ihn bisher erreichen konnte, gibt es nicht mehr“, wird der Berater zitiert.

Beim FCA reagiert man allergisch auf solche Undiszipliniertheiten. So warf man Anfang 2018 Verteidiger Daniel Opare aus dem Kader, obwohl der bis zu diesem Zeitpunkt eine starke Saison gespielt hatte. FCA-Manager Stefan Reuter konnte man zum Auftakt des Trainingslagers ansehen, dass ihm der eigenmächtig verlängerte Urlaub des Brasilianers auf den Magen geschlagen ist. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Caiuby unentschuldigt fehlt. Anfang Januar 2017 verlängerte der damals am Knie verletzte Caiuby seine Reha in Brasilien eigenmächtig. Reuter war damals angefressen, nahm es aber hin: „Bei uns gibt es freie Arztwahl, aber er hätte uns informieren müssen.“

Auch mit der Justiz hat Caiuby, der 2014 von Ingolstadt nach Augsburg kam, derzeit Probleme. Bisher gilt in diesem offenen Verfahren, wie bei allen anderen auch, die Unschuldsvermutung. Dennoch steht Caiuby mehr denn je im Fokus. Obwohl er gar nicht da ist.

