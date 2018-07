vor 38 Min.

Julian Günther-Schmidt wird erneut nach Jena verliehen FC Augsburg

Julian Günther-Schmidt reist aus dem Trainingslager des FCA in Mals ab und kehrt nach Jena zurück. Bereits in der vergangenen Saison war der Stürmer an den Drittligisten ausgeliehen.

Die Hälfte des Trainingslagers hat Julian Günther-Schmidt absolviert, nun hat der Profi des FC Augsburg Mals in Südtirol vorzeitig verlassen. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison an den Drittligisten FC Carl Zeiss Jena ausgeliehen war, wird erneut für eine Saison verliehen. Der 23-Jährige wechselt auf Leihbasis nach Jena. Darauf verständigten sich beide Vereine, die Stillschweigen über die Ausleihmodalitäten vereinbart haben. Für Jena hat er in der abgelaufenen Saison acht Treffer in 32 Einsätzen erzielt.

„Wir sehen das Potenzial bei Julian, dass er den Sprung in die Bundesliga schaffen kann. Er hat sich im letzten Jahr in Jena toll entwickelt. Jetzt wird für ihn wichtig sein, weitere Spielpraxis zu sammeln, um weitere Schritte nach vorne zu machen“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA. „Wir wünschen ihm also alles Gute, dass die erneute Ausleihe so erfolgreich läuft wie zuletzt.“

Julian Günther-Schmidt freut sich auf sein zweites Jahr im Jenaer Trikot. Das Jahr in Jena habe ihm sehr gut getan, erklärt er. "Ich konnte nicht nur viel Spielpraxis sammeln, sondern auch viele Erfahrungen. Daher freue ich mich, dass es mit einer erneuten Ausleihe nach Jena geklappt hat.“ (AZ)

