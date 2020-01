17:28 Uhr

Marco Richter ist unser FCA-Spieler des Jahres 2019

Über 2000 Stimmen wurden bei unserem Online-Voting abgegeben. Am Ende setzte sich Richter knapp vor einem Sturmkollegen durch.

Von Robert Götz

Martin Schmidt stellt den FCA-Fans unter den Online-Usern unserer Zeitung ein gutes Zeugnis aus. "Wen man Marco Richter und Flo Niederlechner in der Wertung vorne hat, dann liegt man sicher nicht falsch", sagte der Trainer des FC Augsburg zum Ergebnis unserer Abstimmung "FCA-Spieler des Jahres 2019". Über 2000 Teilnehmer hatten abgestimmt und das Eigengewächs Marco Richter (24 Prozent) vor Neuzugang Florian Niederlechner (22 Prozent) und Urgestein Daniel Baier (19 Prozent) gewählt.

Der 22-jährige Richter, der vor den Toren Augsburgs in Friedberg geboren ist, war der Shooting-Star 2019. Mit einem Doppelpack gegen Frankfurt (3:1) und Stuttgart (6:0) war er maßgeblich am vorzeitigen Klassenerhalt beteiligt und machte dann auch bei der U21-Europameisterschaft auf sich aufmerksam.

Florian Niederlechner übertraf beim FC Augsburg alle Erwartungen

Doch auch Florian Niederlechner kam, sah und siegte. Der 29-jährige Neuzugang vom SC Freiburg übertraf alle Erwartungen und zählte in der Vorrunde zu den besten deutschen Torjägern - nicht nur wegen seiner acht Treffern. Auf das Duo baut Schmidt auch beim Rückrundenstart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der ausverkauften WWK-Arena gegen Borussia Dortmund. Der FCA geht als Außenseiter in die Partie.

Allerdings mit gehörigem Selbstbewusstsein nach fünf Siegen aus den vergangenen sieben Spielen. "Wir wollen zeigen, dass wir jetzt ein ganz anderes Augsburg sind", sagt Niederlechner und erinnert sich an sein Bundesliga-Debüt für den FCA. Da erzielte er schon 31 Sekunden das 1:0 für den FCA, am Ende unterlag man beim BVB aber 1:5.

Wir wollten Ihre Meinung wissen: Wer ist Ihr FCA-Spieler des Jahres? Zur Wahl standen alle Spieler, die im Kalenderjahr 2019 für den FC Augsburg aktiv waren.

