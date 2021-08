Es spielte nur Eintracht Frankfurt: Wo war der Mut des FCA?

Einmal mehr blieb der FC Augsburg in der Ferne ohne Sieg. In "Viererkette - der FCA-Podcast" analysieren die AZ-Reporter Johannes Graf und Marco Scheinhof.

An den letzten Auswärtssieg des FC Augsburg erinnern sich wohl die wenigsten. Ende Februar gewann der Fußball-Bundesligist beim FSV Mainz 05 mit 1:0. Den Treffer des Tages erzielte André Hahn. Seitdem wartet der FCA auf drei Punkte in der Fremde. Gegen Eintracht Frankfurt war die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl von einem Brechen der Negativserie weit entfernt, wie die Sportreporter Marco Scheinhof und Johannes Graf in einer neuen Ausgabe von "Viererkette - der FCA-Podcast" analysieren.

Graf war in Frankfurt dabei, saß auf der Tribüne, als die Eintracht und der FCA vor 22.000 Zuschauern spielten. Bei ihm und den Fans war die Vorfreude groß, enttäuscht wirkt er nach dem 0:0. "Diese Kulisse hätte eigentlich ein anderes Spiel verdient gehabt. Es war sehr zäh, sehr zerfahren und sehr von Zweikämpfen geprägt." Umso überraschender waren für den Redakteur der Augsburger Allgemeinen die Aussagen der Trainer Markus Weinzierl ( Augsburg) und Oliver Glasner (Frankfurt) nach der torlosen Partie. "In meinen Augen war das Spiel schon sehr schöngeredet", betont Graf.

Von einer mutigen Spielweise war beim FC Augsburg wenig zu sehen

Scheinhof verfolgte das Geschehen am Fernseher. Was er sah, erzeugte bei ihm wenig Begeisterung. Vor allem, weil er der Spielweise des FCA wenig abgewinnen konnte. "In der Vorbereitung war immer zu hören: Wir wollen mutig und aus unserer Stärke heraus agieren. Gegen Hoffenheim und Frankfurt hat der FCA aber vor allem auf die Stärke des Gegners reagiert", erklärt Scheinhof. Gegen Hoffenheim sollte Schlüsselspieler Kramaric aus dem Spiel genommen werden, gegen Frankfurt galt Selbiges für Kostic. Und wie geht es FCA-Trainer Weinzierl gegen Bayer Leverkusen an?

Die beiden Sportreporter sind jedenfalls gespannt, wie sich der FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) präsentieren wird. Vor allem offensiv zeigt sich die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane in blendender Form, zuletzt siegte die Werkself 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach. "Leverkusen wird auf jeden Fall eine Herausforderung für den FCA", betont Graf. Bayer ist das einzige Team, gegen das der FCA in der Bundesliga noch nicht gewonnen hat. (joga)

