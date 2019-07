17:30 Uhr

Neuzugang Sarenren Bazee will möglichst schnell auf den Platz

Wiederkehrend werfen den FCA-Neuzugang in seiner noch jungen Karriere Verletzungen zurück. Dennoch sind die Erwartungen an den 22-Jährigen hoch.

Von Johannes Graf

Zu seinem ersten Medientermin erscheint Noah Sarenren Bazee im Fanshop. Inmitten von weißen, roten und schwarzen Trikots stellt sich der Neuzugang des FC Augsburg vor. Ehe der 22-Jährige selbst eines dieser Trikots in einem Spiel überstreifen wird, dürfte allerdings noch ein Weilchen vergehen. Sarenren Bazee erholt sich von einem Syndesmosebandriss, den er sich im Februar zugezogen hat. Operiert wurde er damals in der Augsburger Hessing Klinik.

Während seine Mitspieler dieser Tage die ersten Einheiten der Vorbereitung auf dem Rasen hinter sich bringen, schwitzt Sarenren Bazee im Reha- und Fitnessbereich der Augsburger Arena. Noch befindet er sich im Einzeltraining. "Natürlich wäre es schöner, gleich mit der Mannschaft zu trainieren", räumt der Fußballprofi ein. Mit Prognosen zu einer Rückkehr auf den Platz hält sich der Neuzugang von Hannover 96 zurück. Er sagt lediglich, es werde nicht mehr allzu lange dauern.

FCA-Trainer Martin Schmidt nannte den Neuzugang den Dembélé Deutschlands

Bei diesem Thema übt sich der Offensivspieler in Zurückhaltung, nachdem ihn in der jüngeren Vergangenheit wiederholt Verletzungen zurückwarfen. Spürbar ist das Bemühen, keine allzu großen Erwartungen zu erzeugen, die er womöglich nicht erfüllen kann. Wesentlich forscher formulierte jüngst Martin Schmidt. Die Spielweise seines Neuzugangs verglich der Trainer des FC Augsburg mit jener von Barcelona-Star Ousmane Dembéle, den dieser Tage intensiv der FC Bayern umwirbt. Wörtlich sagte Schmidt: "Bei Sarenren Bazee habe ich mir früher schon oft gedacht: Wow – was ist das für ein Spieler."

An Sarenren Bazee liegt es nun, seine außerordentlichen Fähigkeiten zu belegen. Prinzipiell sieht er sich durch Schmidts Aussagen nicht unter Druck gesetzt. "Grundsätzlich ist es schön, einen solchen Vergleich zu bekommen", meint Sarenren Bazee. "Zunächst muss ich wieder auf den Platz und meine Leistung abrufen." Priorität genießt die körperliche Fitness, er wolle an seiner Gesundheit arbeiten, so der Spieler. "Ich bin hier, um etwas zu verändern." Helfen soll dabei unter anderem der neue Reha- und Athletiktrainer Daniel Müller. Sarenren Bazee hofft auf ein Ende seiner vielen Verletzungen. Diese haben dafür gesorgt, dass der Niedersachse in drei Jahren als Profi lediglich 15 Bundesligaspiele bestritt.

33 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2019/20 Bild: imago

Im April 2016 debütierte das Hannoveraner Eigengewächs in der Bundesliga. Seine ersten Auftritte kamen einem Versprechen gleich, Sarenren Bazee belebte die Offensive der 96er und bereitete in fünf Partien sogleich drei Treffer vor. Dann ereilte ihn die erste Verletzung, ein Sehnenriss zwang ihn zu einer halbjährigen Pause. Kaum zurück im Kader setzten ihn Knieprobleme außer Gefecht. Erst im März 2018 stieg der Profi wieder ein, mit Kurzeinsätzen verabschiedete sich Sarenren Bazee in die Sommerpause.

Zu Beginn der vergangenen Saison fand sich der 22-Jährige nicht mehr im Kader eines Pflichtspiels wieder. Als er sich im November an das Team herangekämpft hatte und spielte, verhinderten erst eine Gehirnerschütterung, dann eine Schienbeinverletzung weitere Einsätze. Ende Januar folgte sein letzter Einsatz für Hannover. Gegen Dortmund musste Sarenren Bazee kurz vor der Halbzeit verletzt vom Platz, ein Syndesmosebandriss wurde diagnostiziert.

Augsburgs Sportgeschäftsführer Stefan Reuter und Trainer Schmidt hielt diese Verletztenhistorie nicht davon ab, sich die Dienste des Außenbahnspielers zu sichern. Die Verantwortlichen statteten ihn gar mit einem Fünf-Jahres-Vertrag aus. Das Signal: Wir glauben an dich. "Über dieses Vertrauen freue ich mich natürlich", betont Sarenren Bazee. "Ich hoffe, dass ich das in Leistung widerspiegeln kann."

Sarenren Bazee will bald eine Wohnung beziehen

Der Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers ist in Stadthagen geboren, exakt 50 Kilometer von Hannover entfernt. Wert legt er auf seinen vollständigen Nachnamen. Nicht Sarenren oder Bazee, sondern Sarenren Bazee – ein Doppelname ohne Bindestrich. Nigeria zählt nicht zuletzt wegen seines afrikanischen Vaters zu seinen Lieblingsreisezielen, Ablenkung verschafft er sich durch Golfen, Boxtraining oder seit seiner Kindheit durch das Fischen. "Das habe ich beibehalten und macht mir riesigen Spaß", erklärte Sarenren Bazee in einem Interview des vereinseigenen Fan-TV.

Mit dem Wechsel seines Arbeitgebers verlegt er seinen Wohnort in den Süden der Republik. Für ihn ein netter Nebeneffekt. "Im Süden lebt es sich ganz schön", merkt Sarenren Bazee lächelnd an. "Hier gibt es mehr schöne Tage als bei uns." Noch lebt er im Hotel, demnächst will der Familienmensch eine Wohnung beziehen. Zwei, drei Optionen hätte er, schildert der 22-Jährige.

Sarenren Bazee, der im Gespräch einen offen und lockeren Eindruck hinterlässt, geht davon aus, sich schnell in Augsburg einzuleben. Spätestens, wenn Freundin Senta nach Augsburg nachkommt.

