vor 31 Min.

Teigl und Richter starten: Mit dieser Mannschaft will der FCA ins Halbfinale

Die Mannschaft von Manuel Baum will gegen RB Leipzig zum zweiten Mal ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen.

So forsche Töne ist man vom FC Augsburg gar nicht gewöhnt: Vor dem Viertelfinal-Duell des FCA gegen RB Leipzig machte Manager Stefan Reuter seine Ansprüche klar. Der 52-Jährige formulierte forsch: "Wir wollen den Pokal gewinnen."

Hintergrund: Der DFB-Pokal ist der einzige Titel, den Reuter als Spieler nicht gewinnen konnte. Mit dem FC Bayern, Juventus Turin, Borussia Dortmund und der Nationalmannschaft sackte der Franke von Welt- bis Europameisterschaft über die Deutsche Meisterschaft und die Champions League und den Uefa Pokal alles ein. Kommt nun das letzte Puzzleteil mit dem FC Augsburg?

Klar ist jedenfalls: Tritt der FCA so auf wie beim 0:3 in Nürnberg, wird das nichts. Dass eine gewaltige Leistungssteigerung nötig ist, weiß Reuter auch: "Mit so einer Leistung haben wir keine Chance."

Von den forschen Tönen lassen sich die Leipziger nicht beeindrucken. "Wir versuchen, das Spiel möglichst in der regulären Spielzeit zu entscheiden", sagte Trainer Ralf Rangnick und rief das als "oberstes Ziel" aus. Seinen Spielern schwärmte er bereits vom "besonderen Flair" beim Finale im Berliner Olympiastadion: "Ich gehe davon aus, dass jeder, der aufläuft, dieses Ziel vor Augen hat."

Finnbogason auf der Bank, Gregoritsch im Sturmzentrum

FCA-Trainer Manuel Baum sorgte mit seiner Aufstellung für eine kleine Überraschung: Georg Teigl wird gegen seinen Ex-Klub auf der rechten Seite für den verletzten Jonathan Schmid verteidigen. Neu in der Startelf ist Marco Richter. Der 21-Jährige kam bislang in allen drei Pokalspielen zum Einsatz und erzielte in der ersten Runde gegen den TSV Steinbach auch ein Tor. Ein Treffer gelang dem gebürtigen Friedberger in der Bundesliga bislang nicht.

Nicht in den Kader geschafft haben es neben Schmid auch die verletzten Dong-Won Ji, Felix Götze und Reece Oxford. Der Top-Stürmer des FC Augsburg, Alfred Finnbogason, sitzt zu Spielbeginn auf der Bank. Für ihn rückt der Österreicher Michael Gregoritsch ins Sturmzentrum. (AZ)

Themen Folgen