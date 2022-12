FCA-Präsident Markus Krapf im Live-Interview: Lassen Sie uns über Fußball reden

Der Präsident des FC Augsburg, Markus Krapf, kommt am 12. Dezember zu Augsburger Allgemeine Live. Stellen Sie schon jetzt Ihre Fragen.

Über Fußball lässt sich ja immer sprechen – egal wie gut oder schlecht die Ergebnisse auf dem Platz sind. Die deutsche Nationalmannschaft liefert aktuell dazu ein anschauliches Beispiel. Deutlich beschwingter als bei den Auftritten der DFB-Elf soll es aber bei der nächsten Ausgabe unseres Formats „Augsburger Allgemeine Live“ zugehen: Am Montag, 12. Dezember, ist FCA-Präsident Markus Krapf zu Gast.

Der 50-Jährige ist seit September der Vorstandsvorsitzende des Bundesligisten und wird sich an diesem Abend den Fragen von Politikchef Michael Stifter und Sportredakteur Florian Eisele stellen. Wir wollen mit Krapf über die sportliche Bilanz des FC Augsburg sprechen – aber auch darüber, wie weit er bei seinem Ziel ist, eine Region hinter dem Verein zu vereinen.

Was wollen Sie von Markus Krapf wissen?

Haben Sie auch Fragen an Markus Krapf? Dann können Sie uns diese gerne vorab per Mail an live@augsburger-allgemeine.de schicken.

Oder sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten für das Live-Interview im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg (Jesuitengasse 12). Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Ihre Tickets können Sie unter augsburger-allgemeine.de/ticket buchen. Die Schutzgebühr beträgt 3 Euro. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend mit Ihnen!

Wer Markus Krapf an diesem Abend nicht vor Ort in Augsburg erleben kann oder kein Ticket mehr ergattert: Die Aufzeichnung unseres Gesprächs mit dem FCA-Chef stellen wir Ihnen wie immer auch auf unserer Internetseite zur Verfügung. (AZ)

