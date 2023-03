"Interesse war echt": Als der FC Bayern sich nach FCA-Torwart Rafal Gikiewicz erkundete

Der FC Bayern war auf der Suche nach einem Neuer-Ersatz tatsächlich beim Torwart des FC Augsburg gelandet. Wie das Gespräch damals ablief.

Rafal Gikiewicz und der FC Augsburg - das ist seit dem Sommer 2020 eine stabile Verbindung. Und wohl eine, die sehr bald in eine neue Runde geht. Bei 25 Spielen verlängert sich der Vertrag des 35-jährigen Torwarts automatisch um ein Jahr. Derzeit hat der Pole 20 Einsätze, könnte also am 29. Spieltag gegen den VfB Stuttgart den entscheidenden Einsatz sammeln. Wie nun bekannt wurde, landete Gikiewicz sogar vor einiger Zeit auf dem Radar des FC Bayern, als der nach einem Ersatz für Manuel Neuer fahndete.

Gikiewicz selbst teilte am Montag via Instagram ein Zitat des polnischen Sportjournalisten Roman Kołtoń. Dieses lautet wie folgt: "Das Interesse der Bayern an Rafal Gikiewicz war echt. Ich habe miterlebt, wie Artur Wichniarek (der Berater von Gikiewicz, Anm. d. Red.) einen Anruf von Hasan Salihamidzic erhalten hat, der einen passenden Ersatz für Manuel Neuer suchte."

Gikiewicz-Berater Wichniarek: "Kurzes, aber nettes Gespräch mit Salihamidzic"

Bayern und Gikiewicz - echt wahr? Ein Anruf bei Gikiewiczs Berater Wichniarek, der selbst für Hertha BSC und Arminia Bielefeld lange in der Bundesliga auf Torejagd gegangen ist (49 Tore in 249 Erstligaspielen), bestätigt das. Wichniarek sagte unserer Redaktion: "Das war im Sommer 2021. Bayern hat damals einen Ersatztorwart für Neuer gesucht." Dass es mit dem Transfer nichts werden würde, war aber schnell klar: "Rafal will kein Ersatztorwart sein, dafür genießt er es zu sehr, jedes Wochenende in der Bundesliga im Tor zu stehen. Deshalb war es ein kurzes, aber sehr nettes Gespräch mit Hasan Salihamidzic."

Der Sportvorstand des Rekordmeisters sei wohl deshalb wohl auch auf Gikiewicz gekommen, weil er vor allem gegen die Bayern immer gute Leistungen gezeigt hätte, vermutet Wichniarek: "Gerade im Saisonfinale gegen die Bayern, als Lewandowski erst spät den Rekord von Gerd Müller geknackt hat, war Rafal sehr stark." Gikiewicz brachte seinen polnischen Landsmann mit seinen Paraden zum Verzweifeln. Erst kurz vor Schluss schoss Lewandowski gegen den FC Augsburg ein und traf so zu seinem 41. Saisontor. Damit wurde der 1972 von Gerd Müller aufgestellte Rekord pulverisiert.

Gegen den FC Schalke kann Gikiewicz wohl spielen

Letztlich sollte alles seinen Weg gehen: Statt Gikewicz kam der langjährige Ersatztorwart Sven Ulreich nach einem enttäuschenden Intermezzo beim Hamburger SV wieder zum FC Bayern zurück und Gikiewicz steht immer noch im Kasten des FC Augsburg. Und wird das auch im wichtigen Heimspiel gegen den FC Schalke am Samstag so sein? Zweifel waren zuletzt aufgekommen, weil der Schlussmann sich im Spiel gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende bei einem Zusammenprall mit FCB-Verteidiger Dayot Upamecano verletzt hatte. Zuletzt hatte es aber vorsichtige Entwarnung gegegeben. Und auch Wichniarek glaubt an einen Einsatz des Keepers: "Rafal hat noch eine Schwellung, aber ein so wichtiges Spiel lässt er sich nicht entgehen."

