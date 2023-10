Am Sonntag ist Enrico Maaßen noch FCA-Trainer

Plus Trotzdem vermeidet Marinko Jurendic, Sportdirektor des FC Augsburg, nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Darmstadt ein klares Bekenntnis zu Trainer Enrico Maaßen.

Wie sehr Enrico Maaßen die 1:2-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 mitgenommen hatte, wurde zu Beginn der Pressekonferenz deutlich. Als der Trainer des FC Augsburg seinem Kollegen Torsten Lieberknecht zum Sieg gratulieren wollte, fand er zunächst nicht die richtigen Worte. „Torsten alles alles Gute für dieses Spiel…“, begann er, ehe er kurz innehielt, sich sammelte und dann anfügte, „was ihr verdient gewonnen habt.“

Man muss jetzt nicht Psychologie studiert haben, um zu schlussfolgern, dass Maaßen ahnte, dass es wohl sein letztes Spiel als Trainer des Bundesligisten gewesen sein könnte. Denn nach der über 80 Minuten desaströsen Vorstellung, ist es kaum vorstellbar, dass der kaufmännische Geschäftsführer Michael Ströll und Sportdirektor Marinko Jurendic, die die Ausführungen ihres Trainers in einer Ecke des PK-Raumes mit versteinerten Mienen verfolgten, weiter an Maaßen festhalten.