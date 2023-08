FC Augsburg

Arne Engels – das vielseitige FCA-Talent in neuer Rolle

Plus Kurz vor dem Bundesliga-Start spricht der 19-jährige Arne Engels über seine Erwartungen für die neue Saison und seine überraschende Umschulung zum rechten Verteidiger.

Er war beim FC Augsburg die Überraschung der vergangenen Bundesliga-Saison: Arne Engels. Im Januar 2023 von der zweiten Mannschaft des FC Brügge zum Bundesligisten gekommen, überzeugte der erst 19-jährige Belgier bei seinem neuen Verein auf ganzer Linie. Denn eigentlich nur aufgrund von Personalengpässen hatte FCA-Coach Enrico Maaßen den Jungspund ins zentrale Mittelfeld beordert. Dort überzeugte Engels auf Anhieb so, dass er in allen restlichen 18 Bundesligaspielen in der Startelf auf dieser Position zum Einsatz kam. Er brachte es in dieser Zeit auf vier Torassists und fünf Gelbe Karten. Seinen Marktwert hat Engels, der den FCA die recht schlanke Ablösesumme von 100.000 Euro kostete, in dieser Zeit versechsfacht. "Ich weiß nicht, was gerade passiert, es ist wirklich verrückt", kommentierte Engels damals seinen außergewöhnlichen Karrieresprung.

Für Arne Engels gibt es zunächst keinen Platz im zentralen Mittelfeld

Nun aber sieht die personelle Situation beim Augsburger Bundesligisten anders aus. Der FCA hat seinen Kader während der Sommermonate deutlich aufgestockt und mit Tim Breithaupt vom Karlsruher SC einen neuen, vielversprechenden Kandidaten fürs zentrale Mittelfeld verpflichtet. Neben Elvis Rexhbecaj gilt auch Niklas Dorsch nach seinen überwundenen Verletzungen wieder als Stammkraft im Zentrum. Für Arne Engels scheint da in nächster Zeit kein Platz zu sein.

