FC Augsburg

vor 2 Min.

Arne Maier nimmt den nächsten Anlauf

Plus Der Mittelfeldspieler wurde bei Hertha schon mit Toni Kroos verglichen. Dann stagnierte seine Entwicklung. Jetzt scheint er unter Trainer Jess Thorup aufzublühen.

Von Robert Götz

Es lief die 22. Minute am Samstag in der WWK-Arena, als Arne Maier zur Tat schritt. Der Mittelfeldspieler des FC Augsburg schlug die Ecke mit viel Gefühl und Effet mit der Innenseite seines rechten Fußes in den Strafraum des 1. FC Heidenheim. Weg von Torhüter Kevin Müller, hin zu Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw, der den Ball per Dropkick zum 1:0 ins Tor bugsierte. Es blieb das einzige Tor am Samstagnachmittag.

Für Arne Maier war es die erste Torvorlage in dieser Saison. Ein weiterer Schritt aus der Formkrise, die den 25-Jährigen in seiner dritten Saison beim FC Augsburg erfasst hat. Seit seinem Wechsel im August 2021 von Hertha BSC war er im Augsburger Mittelfeld eigentlich gesetzt. Zuerst als Leihspieler unter Trainer Markus Weinzierl, dann fest verpflichtet für rund fünf Millionen Euro unter Enrico Maaßen.

