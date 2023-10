FC Augsburg

Auswärtspleite in Freiburg sorgt für große Ernüchterung beim FCA

Bauchlandung für den FCA in Freiburg: Ruben Vargas blickt am Boden liegend zum Ball, während er vom Freiburger Yannik Keitel übersprungen wird.

Plus Nach der 0:2-Niederlage gegen Freiburg herrscht beim FC Augsburg Ernüchterung. Dabei ging der Plan von FCA-Trainer Maaßen eigentlich auf. Aber eben nur eigentlich.

Besser hätte man die Lage des FC Augsburg und des SC Freiburg nicht beschreiben können als mit dieser einen Szene im Freiburger Europapark-Stadion kurz nach dem Schlusspfiff. Während die FCA-Spieler trotz der 0:2 (0:1)-Niederlage von ihren rund 2.000 mitgereisten Fans mit aufmunternden Beifall verabschiedet wurden, ging auf der anderen Seite des Stadions die Party so richtig ab. Mit dem dritten Saisonsieg und nun zehn Punkten hat sich der SC Freiburg aus der Abstiegszone abgesetzt. Als dann auf der großen modernen LED-Leuchtwand noch die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals gezeigt und dabei live dem SC Freiburg ein Heimspiel gegen den SC Paderborn zugelost wurde, schwoll der Jubel der rund 30.000 Freiburger Fans noch einmal an.

Der SC Freiburg gegen West Ham United und den FC Bayern München

In Freiburg hat man sich nach mit dem Sieg aus dem kleinen Wellental in der Bundesliga (drei Spiele ohne Sieg) herausgearbeitet und kann nun am kommenden Samstag beruhigt zum FC Bayern München reisen. Zuvor steht noch das Heimspiel in der Europa League-Gruppenphase gegen West Ham United am Donnerstag an. "Ich bin sehr zufrieden, wie die Jungs fighten, wenn wir schon einen Tag haben, an dem wir nicht gut Fußball spielen“, freute sich SCF-Trainer Christian Streich.

