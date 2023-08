Auweia: Dietmar Hamann tippt nicht mehr auf den FC Augsburg als Absteiger

Dass Didi Hamann den FC Augsburg als Absteiger sieht - eine gute alte Tradition. Und jetzt das: Für die kommende Saison ändert er seine Meinung. Ein schlechtes Omen?

Dass Dietmar den FC Augsburg als Absteiger aus der Bundesliga tippt - das ist eine liebgewordene Tradition. Denn wie jeder weiß, lag der ehemalige Nationalspieler damit auch stets falsch. Genau genommen: zwölf Mal in Folge. Denn jedes Jahr widerlegte der FCA die Expertise des heutigen Sky-Experten. Die fast freundschaftliche Verbundenheit ging sogar soweit, dass Hamann zuletzt auf der Saisonabschlussfeier der Augsburger eingeladen war. Via Fernsehen sagte er allerdings ab. Er war am Abend in Dortmund.

Das ist alles grundsolide, alles beruhigend - und nun das: Aktuell sieht Hamann den FCA nicht mehr als Absteiger. Lange sah er das Team als Kandidat für das Unterhaus. "Diesmal nicht. Sie sind giftig und unangenehm zu spielen, ich mag das. Und nach zwölf Jahren Bundesliga sind sie erfahren, es hat sich dort Substanz gebildet", erklärte Hamann der Sportbild. Dagegen werde es für die Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim "unheimlich schwer werden, drinzubleiben".

Schon vor der Rückrunde hat Hamann seine Meinung über den FCA geändert

Die Tradition, dass Hamann den FCA auf einen Abstiegsplatz verortet, ist in ungefähr so alt wie das Spiel selbst und kommt im Fußball-Kanon gleich nach "11 Freunde müsst ihr sein" und "Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß." Wenn man es ganz genau nimmt, hat Hamann seine Sichtweise aber schon während der Rückrunde teilweise revidiert: Vor dem Start der zweiten Saisonhälfte ließ er sich zur der Aussage hinreißen, dass Augsburg sicher in der Liga bleiben wird. Das Ende vom Lied ist bekannt: Hauchdünn war der Vorsprung, mit dem der FCA am Ende ins Ziel einlief. Ein Tor des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim hätte genügt und Augsburg wäre in der Relegation gestartet.

Und jetzt also diese Prognose schon vor Beginn der Saison - es düstere Vorzeichen, die in diesen Tagen über Augsburg hereinbrechen.

