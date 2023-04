FC Augsburg

Beim FC Augsburg leistete Andreas Rettig viel Aufbauarbeit

Plus Sechs Jahre lenkte Andreas Rettig die Geschicke des FCA und ebnete dessen Weg in die Bundesliga. Jetzt wird der Ex-Manager 60.

In der vergangenen Woche war er wieder mal in Augsburg zu Besuch, fieberte mit dem FCA im Spiel gegen den VfB Stuttgart und traf sich mit Freunden. Andreas Rettig gilt als eine der prägendsten Persönlichkeiten im bundesdeutschen Fußball, arbeitete von 2006 bis 2012 als Geschäftsführer beim FC Augsburg und war maßgeblich an der herausragenden Entwicklung des Vereins beteiligt. An diesem Dienstag feiert der gebürtige Rheinländer und bekennende Kölner seinen 60. Geburtstag.

FCA und Rettig war keine Liebe auf den ersten Blick

Es war nicht gerade Liebe auf den ersten Blick zwischen dem Fußballfunktionär aus dem Westen der Republik und der historischen Stadt in Bayern. Dort hatte der FC Augsburg gerade den Aufstieg in die Zweite Bundesliga geschafft, Präsident Walther Seinsch suchte einen Geschäftsführer mit Bundesligaerfahrung. Eine Voraussetzung, die der uneitle und besessene Arbeiter bieten konnte. Er hatte vorher schon in Freiburg und Köln gearbeitet und sich in der Branche einen ausgezeichneten Ruf erworben.

