FC Augsburg

vor 38 Min.

Blitzstarter Robin Hack gibt bei FCA-Gegner Gladbach weiter Gas

Plus Sechs Jahre muss Robin Hack auf sein zweites Bundesliga-Tor warten. Beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart traf er dann doppelt. Jetzt spielt er gegen den FCA.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Dass seine beiden Tore mehr als nur ein Doppelpack (1./19.) in der Bundesliga waren, spürte Robin Hack von Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende schon kurz nach dem Schlusspfiff. 3:1 hatte sein Team gegen den VfB Stuttgart gewonnen, für ihn begann aber noch eine längere Nachspielzeit in der Mixed-Zone. "Schon direkt nach dem Spiel war ich bei gefühlt jedem Journalisten und habe viele Interviews geben dürfen. Auch während der Woche kamen noch ein paar Anfragen. So ist es halt in der Bundesliga, wenn man ein Tor erzielt und dann sogar noch doppelt trifft“, sagt der 25-jährige Fußballprofi im Interview.

Na ja, sein Tor zum 1:0 hat durchaus die Berechtigung für einen Sonderstatus. Hack traf schon nach 21 Sekunden. "Es war ein bisschen unreal nach 20 Sekunden. Wir waren ja erst auf den Platz gelaufen und dann hat es gescheppert", erzählt Hack. "Aber es fühlt sich extrem gut an, nach so langer Zeit wieder in der Bundesliga zu treffen."

