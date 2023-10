FC Augsburg

Das sagt FCA-Trainerkandidat Peter Zeidler zu den Gerüchten

Plus Der 61-Jährige gilt als Trainerkandidat beim FC Augsburg. Einmal war er bereits Kandidat. Vom FCA gibt es nichts konkretes bislang. So sieht der Schweizer die Situation.

Peter Zeidler ist wieder gesund. Zumindest war er am Donnerstag beim Training des FC St. Gallen. Der 61-Jährige gilt als Favorit auf die Trainerstelle beim FC Augsburg, am Mittwoch hatte er die Übungseinheiten seines jetzigen Schweizers Klubs verpasst. Sofort waren Gerüchte aufgekommen, Zeidler sei bereits zu Verhandlungen in Augsburg gewesen. Im Schweizer Boulevardblatt Blick war vermeldet worden, Zeidlers Auto sei am Mittwoch in Augsburg gesehen worden. Dem widersprach er am Donnerstag. "Jetzt bin ich einmal wirklich krank in fünfeinhalb Jahren, und schon steht es in der Zeitung. Ich bin und war nicht in Augsburg, das kann ich versichern", sagte Zeidler dem St. Galler Tagblatt.

In Augsburg war Zeidler also noch nicht, der Frage, ob es einen Kontakt zwischen dem Fußball-Bundesligisten und ihm gebe, wich er allerdings aus. Er sagte lediglich: "Ich fühle mich sehr wohl in St. Gallen." Seit 2018 ist er dort, er hat noch einen Vertrag bis 2027. Sollte ihn der FCA tatsächlich als Nachfolger von Enrico Maaßen verpflichten, wäre eine Ablösesumme fällig.

