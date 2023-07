FC Augsburg

14.07.2023

Den FCA erwarten im Trainingslager drei Testspiele in acht Tagen

Plus In Österreich stimmt sich der FC Augsburg auf die kommende Saison ein. Diese Spieler nimmt Trainer Enrico Maaßen mit nach Schladming.

Einst jagten die Trainer ihre Spieler den ganzen Tag ohne Ball über den Platz und kasernierten sie abends in Schlafsälen ein. Von den Trainingslagern vergangener Zeiten ist lediglich die Begrifflichkeit geblieben. Überdies haben sie wenig mit ausgesprochenen Unannehmlichkeiten zu tun. Am Freitagnachmittag ist der FC Augsburg nach Österreich aufgebrochen. In der Nähe von Kufstein wird der Tross die Nacht vor dem nächsten Testspiel verbringen. Danach geht die Reise am Samstagabend weiter nach Schladming. Dort wird Trainer Enrico Maaßen seine Mannschaft eine Woche lang um sich scharen. In die Trainingswoche eingebettet sind die Testspiele gegen Besiktas Istanbul (Samstag, 15 Uhr, in Kufstein), den FC Kufstein (Dienstag, 18.30 Uhr, in Schladming) und die PSV Eindhoven (Samstag, 15 Uhr, in Irdning).

Erstmals beziehen die Augsburger ein Quartier in Schladming. Im mondänen Aktivhotel Falkensteiner mit Pool, Wellnessbereichen und Tagungsräumen wird es den FCA-Profis und deren Team rund ums Team an nichts fehlen. Die Stadtgemeinde mit knapp 6600 Einwohnern liegt im Bezirk Liezen (Steiermark). Bekannt ist die Region als Berg- und Wintersportort, auf der Planai findet jährlich ein Slalom-Weltcup unter Flutlicht statt. Rasensport werden hingegen die Bundesliga-Profis des FCA betreiben. Seit knapp zwei Wochen befinden sie sich in der Vorbereitung auf die Pflichtspielzeit, die Tage in Österreich will FCA-Coach Maaßen nutzen, um körperliche Voraussetzungen zu schaffen und die Neuzugänge weiter in der Gruppe zu integrieren. Zugleich wird er die Zeit nutzen, sich ein Bild von seinem Kader zu machen. 30 Spieler, darunter drei Torhüter, werden dabei sein. Maaßen wird folglich mit einem verkleinerten Kader arbeiten.

