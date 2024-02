FC Augsburg

06:00 Uhr

Der Augsburger Weg hat einen größeren Fan-Protest verhindert

Plus Weil der FC Augsburg im Vorfeld mit der aktiven Fan-Szene spricht und einen Kompromiss aushandelt, muss das Spiel gegen RB Leipzig nur kurz unterbrochen werden.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Es sind rund 20 Minuten zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig gespielt, als das Fluchttor vor dem M-Block geöffnet wird. Mehrere Dutzend Augsburger Ultras marschieren in den Innenraum. Links neben dem Tor von Finn Dahmen legen sie ein rot-grünes Banner über die LED-Werbebanden. „Nein zu Investoren in der DFL“ steht darauf in weißen Buchstaben. Rot-Grün-Weiß – die Farben ihres Klubs. Ein Klappstuhl, der im Weg steht, fliegt aufs Feld. Und eine Handvoll Tennisbälle. Die Fans skandieren Schlachtrufe. Sie protestieren gegen den geplanten Investoren-Einstieg in die Deutsche Fußball-Liga (DFL), bleiben aber hinter der hüfthohen Werbebande.

Fan-Protest: Schiedsrichter Benjamin Brand bekommt zuerst gar nichts mit

Es geht alles so gesittet zu, wenn man davon in diesen Tagen beim Protest der aktiven Fan-Szenen sprechen will, dass Schiedsrichter Benjamin Brand erst gar nichts davon mitbekommt. Erst nach ein, zwei Minuten unterbricht Brand. Der Stuhl und die Tennisbälle werden eingesammelt, die Fans rollen ihr Banner ein und verlassen den Innenraum. Während am vergangenen Wochenende im Berliner Olympiastadion die Zweitliga-Partie Hertha gegen den HSV insgesamt 32 Minuten unterbrochen war und am Samstag in der ersten Halbzeit beim Spiel Union gegen Wolfsburg (1:0) über 20 Minuten nachgespielt werden musste, war in Augsburg der Spuk nach wenigen Minuten vorbei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen