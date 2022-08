FC Augsburg

vor 37 Min.

Der Fall Dahmen hat sich nicht erledigt

Plus Der FC Augsburg hat noch immer Interesse an einer Verpflichtung des Torwarts aus Mainz, aber auch keinen Druck. Zumal sich Rafal Gikiewicz stabilisiert hat.

Von Marco Scheinhof

Rafal Gikiewicz hat sein Möglichstes getan. Es hat fast den Anschein, als habe er genau einen solchen Reiz gebraucht. Als das Interesse des FC Augsburg an einem neuen Torwart bekannt wurde, stieg schlagartig die Leistungskurve des Polen. In Leverkusen hielt er überragend und sicherte den Sieg, beim 1:2 gegen Mainz sorgte er am Samstag zumindest dafür, dass sein Team lange an einen Punktgewinn glauben durfte. Der drohende Finn Dahmen hatte Gikiewicz offenbar angespornt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

