FC Augsburg

vor 39 Min.

Der FC Augsburg streckt sich diesmal vergeblich

Plus Die Augsburger verlieren mit 0:2 in Bremen. Wieder gelingt keine Partie ohne Gegentor, weil Werder abgezockter ist. Das sagt Augsburgs Innenverteidiger Felix Uduokhai dazu.

Von Marco Scheinhof

Wieder kann Jess Thorup keinen Haken daran machen. Wieder wurde es nichts aus einer Partie ohne Gegentor. Immer wieder betont der Trainer des FC Augsburg, dass nur die Mannschaften langfristig Erfolg haben, die die Anzahl der kassierten Treffer deutlich nach unten schrauben. Der FCA hatte sich bei diesem Wert zwar zuletzt verbessert, war aber am Samstag in Bremen beim 0:2 von einer weißen Weste so weit entfernt wie ein Bauarbeiter von sauberer Kleidung.

Wieder kein "clean sheet" also, wie es Thorup gerne nennt. Es ist der englische Ausdruck für eine Partie ohne Gegentreffer, die der Däne seit Wochen anstrebt. Er hatte große Hoffnungen, dass es in Bremen gelingen könnte, gegen verunsicherte Gastgeber. Auch Finn Dahmen hatte sich im Vorfeld zuversichtlich gezeigt, dass es am Samstag endlich so weit ist. Der Torwart hat in der Bundesliga noch keine einzige Partie zu Null erlebt, dabei bleibt es. Weil "wir nicht unseren besten Tag erwischt haben", wie Dahmen sagt.

