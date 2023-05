FC Augsburg

Gegen Dortmund will der FCA endlich den Klassenerhalt sicher machen

In Bochum hat Enroc Maaßen mit seiner Mannschaft einen Matchball vergeben. Jetzt will der FCA-Trainer gegen Borussia Dortmund den Klassenerhalt fixieren.

Plus Am Sonntag will der FCA gegen Dortmund den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Ob Arne Maier mit dabei sein kann, ist noch unsicher. Die Diagnose lässt hoffen.

Vielleicht kann Enrico Maaßen, Trainer des FC Augsburg, am Sonntag um 17.30 Uhr den Anpfiff des Spiels seiner Mannschaft gegen Borussia Dortmund schon ganz entspannt und ohne irgendwelche Abstiegssorgen von seinem Platz an der Seitenlinie verfolgen. Denn sollte der VfB Stuttgart sein Spiel in Mainz nicht gewinnen und Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt verlieren, dann ist der Klassenerhalt in absolut trockenen Tüchern.

Möglich macht dies die DFL, weil sie schon in der vergangenen Saison das fast 50 Jahre geltende eherne Gesetz, dass der vorletzte und letzte Spieltag gleichzeitig stattfindet, über Bord geworfen hatte. Doch Enrico Maaßen möchte sich auf keine Rechenspiele einlassen: "Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Es macht ja auch mit Dortmund etwas, wenn sie wissen, wie die Bayern gespielt haben. Egal, wie es kommt, wir brauchen einen Top-Plan, eine Top-Haltung für dieses Spiel, wir wollen diese Punkte unbedingt."

