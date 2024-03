FC Augsburg

Der FCA will mit dem nächsten Rekord in Richtung Europa

Ein besonderer Trainingsgast war am Dienstag auf dem Platz des FC Augsburg. Nicht nach Hasen, sondern nach Erfolgen jagt derzeit der Fußball-Bundesligist.

Plus Beim VfL Wolfsburg kann der FCA in der Bundesliga eine Bestmarke aus der Saison 2014/15 erreichen. Ein Gefühl wollen sich Team und Trainer bewahren.

Von Johannes Graf

Wer sich einmal an dieses Gefühl gewöhnt hat, der möchte es nicht mehr missen. Wer gewonnen hat, wird mit jedem Erfolg süchtig nach mehr davon. Jess Thorup, der Trainer des FC Augsburg, nimmt dieser Tage in seiner Mannschaft wahr, wie sehr sie den nächsten Sieg anstrebt. "Ich spüre Selbstvertrauen, die Gewinnermentalität. Wenn wir auf den Platz gehen, haben wir das Gefühl, wir können das Spiel gewinnen." Sportdirektor Marinko Jurendic, der die erste Viertelstunde des Dienstagvormittagstrainings am Spielfeldrand beobachtet, hatte nach dem 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim davon gesprochen, die Euphorie nicht bremsen zu wollen. Thorup sieht es genauso. "Dieses Gefühl möchten wir nicht zurückhalten, das möchten wir weitergeben. Das soll uns zum nächsten Erfolg tragen."

Als die FCA-Mannschaft am Dienstagvormittag auf dem Platz steht, fördert Thorup die Gewinnermentalität. Ob auf kleine oder große Tore, in der Einheit zu Wochenbeginn wetteifern die Spieler im Wettkampfformat miteinander. Weniger taktische Dinge, mehr das Toreschießen steht im Mittelpunkt. Maßlos regt sich Kapitän Ermedin Demirovic auf, als Standard-Trainer Lars Knudsen einen Treffer von ihm wegen Abseits aberkennt. Riesig hingegen der Jubel, als Phillip Tietz im Abschlussspiel das "Golden Goal" erzielt. Die Sieger lassen sich von einem FCA-Mitarbeiter fotografieren, fehlt nur noch ein Pokal als Trophäe.

