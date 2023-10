Der FCA wird zum Samstagsarbeiter: DFL terminiert die Spieltage

FCA-Fans sollten hier die Notizbücher zücken: Die DFL hat die nächsten Spieltage terminiert. Meistens ist der FCA am Samstag gefordert - aber eben nicht immer.

Diese Termine sollten die Fans des FC Augsburg im Blick haben: Die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) hat am Donnerstagmittag die Spieltage 9 bis 13 zeitgenau terminiert, also das Zeitfenster von Ende Oktober bis Anfang Dezember. Dabei muss der FC Augsburg vor allem am Samstag ran.

Sowohl die Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 28. Oktober, 15.30 Uhr) und die TSG Hoffenheim (Samstag, 11. November, 15.30 Uhr) als auch die Auswärtsspiele beim 1. FC Köln (Samstag, 4. November, 15.30 Uhr) und beim 1. FC Union Berlin (Samstag, 25. November, 15.30 Uhr) finden an einem Samstag statt. Aus der Reihe fällt nur das Duell mit dem Conference-League-Teilnehmer aus Frankfurt, der am Sonntag, 3. Dezember, (19.30 Uhr) in Augsburg zu Gast sein wird. Bislang sieht der Bundesliga-Spielplan für die Mannschaft von Enrico Maaßen auch meist Einsätze am Samstag vor. Nur das Gastspiel beim FC Bayern und das beim SC Freiburg, die beide am Sonntag stattfanden, bildeten da bislang eine Ausnahme.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Dortmund gegen Bayern findet am Samstagabend statt

Natürlich sind aber nicht nur die Spiele des FCA terminiert worden. So tritt der FC Bayern am Samstag, 4. November um 18.30 Uhr bei Borussia Dortmund an. Der deutsche Clasico wird am 10.Spieltag damit zur Primetime über die Bühne gehen. Ansonsten tritt der deutsche Rekordmeister auch vornehmlich am Samstagnachmittag an.

Der aktuelle Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen empfängt am 11. Spieltag (Sonntag, 12. November, 15:30 Uhr) den 1. FC Union Berlin zum Duell zweier Europapokal-Teilnehmer. Der derzeitige Tabellenzweite VfB Stuttgart bestreitet am darauffolgenden 12. Spieltag das Samstagabend-Spiel (25. November, 18:30 Uhr) und gastiert bei Eintracht Frankfurt. Eine Woche später treffen unter anderem Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund aufeinander (Sonntag, 3. Dezember, 17:30 Uhr). (eisl)

Lesen Sie dazu auch