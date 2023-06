FC Augsburg

17:23 Uhr

Der Umbau auf der Torwartposition beim FCA setzt sich fort

Plus Nach dem Abschied von Stammkraft Gikiewicz und Torwarttrainer Barbuscak nimmt der FCA eine weitere Änderung in diesem Mannschaftsteil vor. Womöglich wird es nicht die letzte in diesem Sommer sein.

Von Johannes Graf

Allgemein ist in der Kaderplanung des FC Augsburg derzeit viel Bewegung. Keine Position scheint ausgeschlossen, der Umbruch, den der Fußball-Bundesligist im Winter eingeleitet hat, setzt sich fort. Einschneidend unter anderem die Veränderungen auf der Torhüterposition. Mit Rafal Gikiewicz hat der bisherige Stammtorwart den Klub verlassen, außerdem trennen sich die Wege mit Torwarttrainer Kristian Barbuscak. Publik gemacht hat der FCA den künftigen Torwarttrainer nicht, nach Informationen unserer Redaktion soll Matthäus Witt die Schlussmänner der Augsburger auf ihre Aufgaben vorbereiten. Der 35-Jährige arbeitete zuletzt beim FC St. Pauli als Torwartkoordinator im Nachwuchsbereich.

Mit Finn Dahmen hat der FCA eine neue Nummer eins zwischen den Pfosten verpflichtet. Während der 25-Jährige bei Mainz 05 hinter Robin Zentner nicht über den Status des Ersatzmannes hinauskam, soll er in Augsburg langfristig den verlässlichen Rückhalt geben. Dahmen dürfte also Stammkraft sein, seine Vertretung ist indes offen. Nachwuchstalent Marcel Lubik hat der FCA mit einem Profivertrag ausgestattet. Dass der 19-Jährige allerdings sogleich zum zweiten Torwart in einem Bundesligateam aufsteigt, scheint aber ausgeschlossen. Bislang dritter Torwart in der Hierarchie war Daniel Klein. Vor zwei Jahren hatte der FCA den Spieler aus der Nachwuchsabteilung der TSG Hoffenheim geholt, über 20 Einsätze in der Regionalligamannschaft kam er allerdings nicht hinaus.

